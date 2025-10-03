horoscopo chino signos luna llena octubre 1.jpg Falta poco para ver esta enorme luna llena.

Su gran tamaño no es una simple ilusión óptica. El fenómeno astronómico ocurre porque la luna alcanzará el perigeo, que es el punto de su órbita más próximo a la Tierra. Estará a 361.458 kilómetros, una distancia notablemente menor a los 384.000 kilómetros que la separan en promedio.

La percepción desde la Tierra será evidente. Veremos la luna un 6,6% más grande y con un brillo hasta un 14% más intenso de lo habitual. Este evento es lo que se conoce popularmente como superluna.

El astrólogo Richard Nolle propuso el término en 1979. Él lo definió de una manera simple: "una luna nueva o llena que ocurre con la Luna en su aproximación más cercana a la Tierra en una órbita determinada". Y lo mejor es que no necesitas ningún equipo especial para disfrutar de esta luna llena.

El cielo no descansa en 2025

Luna llena.jpg La luna llena se verá más grande este octubre, un fenómeno astronómico que no es demasiado raro, pero sí muy hermoso.

Si te pierdes el evento de octubre, no te preocupes, porque el cielo nos dará dos oportunidades más en 2025. Tener tres superlunas consecutivas es algo poco común. La luna llena del 5 de noviembre estará a 356.980 kilómetros y la del 4 de diciembre a 357.219 kilómetros.

Además de la superluna, el mes de octubre viene cargado de actividad celestial. Habrá lluvias de meteoros y buenas oportunidades para observar planetas y galaxias lejanas, lo que lo convierte en un gran mes para los que disfrutan mirar el firmamento y la luna.

Con el otoño ya instalado en el hemisferio norte, las noches son cada vez más largas. El tiempo que el Sol está sobre el horizonte se acorta casi tres minutos por día. Esto nos da más tiempo de oscuridad para disfrutar de un fenómeno astronómico tan especial como esta luna llena.