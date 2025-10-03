La dura historia de Lautaro Rivero, una de las sorpresas de Scaloni entre los convocados a la Selección argentina

Lautaro Rivero tiene una dura historia

Rivero tuvo una infancia dura, ya que vendía alfajores en la vía pública hasta pocos años antes de debutar en Primera para ayudar a su familia.

El defensor, que tiene cinco hermanos, comenzó en el fútbol en el club Los Halcones, que quedaba a pocas cuadras de su casa en su Moreno natal. Luego tuvo un pasos por Villa Luro Norte y La Victoria, antes de arribar al Millonario con 14 años.

El buen jugador millonario empezó como volante por izquierda, pero al ser zurdo y alto (1,85m) pasó a jugar en la defensa.

lautaro rivero river.jpg Rivero es considerado por Gallardo en River.

En 2021 pasó a jugar en la Reserva, donde comenzó un período de adaptación alternando con participaciones en Cuarta. A fines de 2023, cuando estaba a punto de quedar libre, firmó su primer contrato profesional.

En el 2024 el ex DT del equipo riverplarense Martín Demichelis lo incluyó en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Sin embargo, luego pasó a Central Córdoba en busca de oportunidades.

Rivero debutó en Primera el 2 de junio del año pasado, en la derrota por 4 a 2 del Ferroviario ante Talleres de Córdoba, cuando Lucas González Vélez aún era el entrenador.

Ahora el jugador es una de las figuras del River de Marcelo Gallardo, que venía alicaído, pero que se revitalizó con el triunfo frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.