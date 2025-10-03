Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Colapinto y su labor en las prácticas libres del GP de Singapur de Fórmula 1: "No tengo el feeling"

Franco Colapinto tuvo una floja actuación este viernes en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Por UNO
Colapinto no quedó conforme.

Franco Colapinto tuvo una floja actuación este viernes en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y el propio piloto calificó su performance de "inconsistente".

“Me siento bastante inconsistente. No tengo el feeling con el auto de que está conectado como en otras carreras”, analizó el argentino, quien terminó 19 en ambas sesiones.

colapinto 5
Colapinto estren&oacute; la nueva remera de Alpine en el GP de Singapur.

“Me cuesta encontrar estabilidad en la entrada y eso hace que el auto sea impredecible y acá complica”, dijo el piloto de Alpine antes de expresar: "Hay que trabajar para mañana y volver mejor.”

Finalmente, respecto al buzo refrigerante del que tanto se habló para combatir el calor de Singapur, reveló: “Es la decisión de cada piloto si usarlo o no, yo decidí no usarlo.”

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

Elogios para Colapinto desde los altos mandos de Alpine

Steven Nielsen, director general de Alpine, destacó la evolución de Franco Colapinto y aseguró: “En las últimas tres carreras de Franco, creo que encontró el ritmo. Está haciendo tiempos similares a Pierre (Gasly)”.

Respecto de la continuidad del argentino, el directivo fue cauto: “Está mejorando mucho, pero quién sabe. Tomaremos una decisión cuando lo tengamos que hacer, pero no es el momento aún.”

