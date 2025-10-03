Colapinto y su labor en las prácticas libres del GP de Singapur de Fórmula 1: "No tengo el feeling"

“Me cuesta encontrar estabilidad en la entrada y eso hace que el auto sea impredecible y acá complica”, dijo el piloto de Alpine antes de expresar: "Hay que trabajar para mañana y volver mejor.”

Finalmente, respecto al buzo refrigerante del que tanto se habló para combatir el calor de Singapur, reveló: “Es la decisión de cada piloto si usarlo o no, yo decidí no usarlo.”

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974118972401271100&partner=&hide_thread=false "ME SIENTO BASTANTE INCONSISTENTE Y NO TENGO EL FEELING CON EL AUTO COMO OTROS FINES DE SEMANA"



Las sensaciones de Franco Colapinto sobre su viernes... ¿Podrá mejorar este sábado en la FP3 y la Qualy?



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G841tXoAkf

Elogios para Colapinto desde los altos mandos de Alpine

Steven Nielsen, director general de Alpine, destacó la evolución de Franco Colapinto y aseguró: “En las últimas tres carreras de Franco, creo que encontró el ritmo. Está haciendo tiempos similares a Pierre (Gasly)”.

Respecto de la continuidad del argentino, el directivo fue cauto: “Está mejorando mucho, pero quién sabe. Tomaremos una decisión cuando lo tengamos que hacer, pero no es el momento aún.”