Franco Colapinto no pudo mejorar en la segunda práctica libre del GP de Singapur de Fórmula 1

Los dos Alpine salieron con neumáticos medios aunque el tiempo inicial de Colapinto no fue bueno (1'38"364) y por la radio se quejó de que el auto resbalaba demasiado.

Una bandera roja por problemas en el Williams de Russell interrumpió la actividad llegando a los 20' de sesión, luego Gasly bajó su tiempo para escalar al puesto 11 justo antes de que apareciera una nueva bandera roja porque Lawson golpeó su Racing Bulls contra un muro.

Luego, en la calle de boxes Leclerc tocó con la Ferrari el auto de Norris, pero ya reiniciada Colapinto pudo bajar su tiempo (1'33"967) y aunque intentó mejorar con los neumáticos blandos terminó en el puesto 19, mientras Gasly quedó 16.

Los cinco primeros fueron Piastri, Isack Hadjar (Racing Bulls), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) y Norris.

Colapinto busca sumar sus primeros puntos de una temporada realmente complicada en Alpine en la que consiguió como mejor resultado del año el 11mo. puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13.

Lo que viene en el GP de Singapur de Fórmula 1

El sábado 4 de octubre será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10.

Finalmente, la carrera será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 y con TV en vivo por Fox y Disney Plus Premium.