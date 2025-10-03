Luego se integró a redacciones de otros medios periodísticos de Mendoza, donde trabajó diversas temáticas.

Cristian Ortega 2 Cristian Ortega, periodista. Foto: Facebook

La noticia del fallecimiento del periodista Cristian Ortega conmovió este jueves a los integrantes de las redacciones periodísticas del Gran Mendoza.

Ortega trabajó en el semanario El Sol y luego en el diario El Sol, donde fue redactor y Jefe de Noticias. También trabajó en radio Nacional Mendoza y durante los últimos tiempos se especializó en periodismo del rubro automotriz.

Fue parte de diario El Ciudadano.

Sociedad y Política fueron otras de sus especialidades a través de su carrera.

Cristian Ortega visita Diario UNO 2002 Cristian Ortega en la desaparecida redacción de Diario UNO, de visita, en 2002, con Marcela Furlano.

El periodista Jorge Fernández Rojas despidió a Ortega a través de las redes sociales: "Que sea un buen descanso querido Gordo. Te hemos querido muchos y vos lo hiciste posible de puro bueno que sos. Acaba de morir nuestro amigo y colega Cristian Ortega".

Su compañera, Ina Cordi, y sus hijos, Lautaro y Mora, acompañaron al periodista en sus últimas horas.

El comunicado oficial del Hospital Español de Mendoza

"Profundo Pesar por el Fallecimiento del Paciente Cristian Ortega

El Hospital Español de Mendoza comunica con profundo pesar el fallecimiento del paciente Cristian Ortega (50 años), ocurrido en el día de hoy a las 13 hs.

El Sr. Ortega ingresó a nuestra institución el pasado día domingo 29 de setiembre con un diagnóstico de Accidente Cerebrovascular (ACV) Hemorrágico de Tronco Encefálico. A pesar de la inmediata y constante asistencia brindada por un equipo multidisciplinario de Terapia Intensiva, Neurocirugía y Hemodinamia, y de haberse realizado todos los esfuerzos médico-quirúrgicos y terapéuticos posibles, el cuadro clínico irreversible derivó lamentablemente en su deceso.

Un Gesto de Amor y Esperanza: Donación de Órganos

En medio de este dolor, destacamos la inmensa generosidad de la familia de Cristian Ortega, quienes tomaron la noble decisión de proceder con la ablación y donación de sus órganos.

Este acto de altruismo es un verdadero faro de esperanza, ya que su decisión permitirá salvar y mejorar la calidad de vida de otras personas. El Hospital Español de Mendoza acompaña y honra este gesto de profunda solidaridad.

Dirección Médica y Junta Directiva

Hospital Español de Mendoza"