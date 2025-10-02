La exitosa serie europea de capítulos de 35 minutos que traspasa los límites de lo prohibido

La serie es un juego repleto de acción que se desarrolla en Reino Unido y Estados Unidos mientras Katie y Stefan huyen a pesar de que intentan demostrar su inocencia.

Disney Plus: de qué trata la serie Bodas de infarto

La serie cuenta la historia de Katie (Rosa Salazar) y Stefan (Gavin Drea) que se enamoran en una boda y comienzan un romance, a pesar de que Katie ya tiene un prometido. Dos meses después, en la boda de Katie, su nuevo marido y toda su familia son asesinados.

Stefan, un romántico empedernido, conoce a la carismática Katie y, a pesar de que ella está comprometida con el hijo de un adinerado magnate inmobiliario, tienen una aventura vertiginosa durante un verano lleno de bodas.

bodas1 Bodas de infarto. Es la serie subida de tono con, Rosa Salazar y Gavin Drea.

Pronto, se ven huyendo de la ley, ya que Katie es la principal sospechosa de un crimen impactante. ¿Podrán esquivar a la policía, a una banda criminal y sus complejos sentimientos mutuos mientras intentan limpiar sus nombres?

Disney Plus: reparto de la serie Bodas de infarto

Rosa Salazar

Gavin Drea

Jade Harrison

Jamie Michie

Omar Baroud

Callie Cooke

Trailer de la serie Bodas de infarto