La Selección argentina vs. Italia en el Mundial Sub 20: cuándo juegan y adónde verlo

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, tuvo un gran arranque ya que debutó con un triunfo por 3-1 ante Cuba, mientras que aseguró la clasificación a los octavos de final luego de golear 4-1 a Australia.

La gran figura de Argentina en el Mundial Sub 20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya hizo tres goles (dos a Cuba y uno a Australia) y es el máximo goleador de la competencia junto con el estadounidense, hijo de mendocinos, Benjamín Cremaschi.

De cara a este partido, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, Placente guardaría a algunas de sus figuras ya que le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición.

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, mientras que en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba,

La probable formación de la Selección argentina ante Italia en el Mundial Sub 20

Argentina quiere volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, competencia en la que es la máxima ganadora pero en la que lleva 18 años sin levantar el trofeo ni meterse en las semifinales.

La probable formación ante Italia sería con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre.