Por qué hay que rociar la sartén con vinagre antes de cocinar los huevos: ¿qué significa?

sartén
El vinagre también se usa para limpiar ollas quemadas o sartenes percudidas.
Muchas sartenes quedan manchadas o sucias luego de cada uso, con pequeñas cascaritas o restos de comida. Cuando no limpiamos a tiempo la sartén, en su próximo uso los huevos se pegarán o romperán todos. Lo que empezó como un huevo frito puede terminar como un revuelto. El vinagre no daña ni corroe el antiadherente de fábrica, ni altera el sabor de los huevos.
Acompaña esta técnica con una buena limpieza de la sartén. Nunca la dejes sucia por mucho tiempo tras utilizarla, lávala con detergente de platos y una esponja suave; y evita los rayones en el revestimiento. Con un poco de vinagre puedes potenciar el antiadherente, eliminar los restos de comida y mejorar la cocción de los huevos.
¿Qué otros alimentos puedo mejorar con vinagre?
marinar carne
Siempre hay que utilizar vinagre en pequeñas cantidades para no opacar el sabor de los alimentos.
- El vinagre de alimentos se puede usar para rociar las papas crudas antes de freírlas en aceite. Este ingrediente vuelve las papas fritas, más crocantes, tiernas por dentro, elimina el exceso de almidón y mejora el sabor del producto final. Lo mismo si deseas freír batatas u otras verduras.
- El vinagre se utiliza mucho para preparar huevos cocidos o duros en agua. El ácido del vinagre mejora la cocción del huevo, evita que la cáscara se rompa por el burbujeo del agua y favorece el pelado o retirado de la cáscara tras la cocción.
- También se puede usar vinagre para cocinar algunas legumbres como garbanzos, lentejas y porotos. Solo basta con colocar una cuchara de vinagre en el agua de cocción para que las legumbres se cocinen mucho mejor y queden más tiernas, sin romperse ni volverse puré.
- El vinagre se usa mucho en la cocina para lavar verduras y frutas. El ácido del alimento remueve la mugre, tierra y algunos microorganismos que vienen con los vegetales.
- Finalmente, puedes utilizar vinagre en la cocina para marinar carnes y cocinarlas. El vinagre rompe las fibras de la carne y la vuelve más tierna tras la cocción.