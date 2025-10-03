Por qué hay que rociar la sartén con vinagre antes de cocinar los huevos: ¿qué significa?

sartén El vinagre también se usa para limpiar ollas quemadas o sartenes percudidas.

Muchas sartenes quedan manchadas o sucias luego de cada uso, con pequeñas cascaritas o restos de comida. Cuando no limpiamos a tiempo la sartén, en su próximo uso los huevos se pegarán o romperán todos. Lo que empezó como un huevo frito puede terminar como un revuelto. El vinagre no daña ni corroe el antiadherente de fábrica, ni altera el sabor de los huevos.

Acompaña esta técnica con una buena limpieza de la sartén. Nunca la dejes sucia por mucho tiempo tras utilizarla, lávala con detergente de platos y una esponja suave; y evita los rayones en el revestimiento. Con un poco de vinagre puedes potenciar el antiadherente, eliminar los restos de comida y mejorar la cocción de los huevos.

¿Qué otros alimentos puedo mejorar con vinagre?

marinar carne Siempre hay que utilizar vinagre en pequeñas cantidades para no opacar el sabor de los alimentos.