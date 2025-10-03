Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
Atlético San Martín enfrenta a Sarmiento de La Banda en la ida de los 16avos de final del Federal A

Atlético San Martín jugará de local este viernes desde las 21.30 ante Sarmiento de La Banda en el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Por UNO
Atlético San Martín se presentará ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero

Atlético San Martín iniciará otra instancia del Torneo Federal A cuando se enfrente en el partido de ida de los 16vos de final de la Reválida a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero.

El Albirrojo jugará de local este viernes desde las 21.30, en el estadio Libertador General San Martín y con el arbitraje del cordobés Matías Billone.

christian corrales
Christian Corrales, es el entrenador del Atlético San Martín.

Se espera una gran convocatoria en el Este para el arranque de esta serie que se definirá en Santiago del Estero y con ventaja deportiva para el rival porque viene de la Zona Campeonato y el Albirrojo tuvo que disputar la Reválida.

El Chacarero viene de terminar en la tercera posición en la Zona 1 de la Fase Reválida con 15 puntos ya que ganó 4 partidos, empató 3 y sufrió 2 derrotas.

Así llega Sarmiento de La Banda, el rival del Atlético San Martín

Sarmiento finalizó quinto en la Zona B de la segunda fase del Torneo Federal A con 13 puntos, producto de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas.

Los norteños no lograron meterse entre los 4 primeros y quedaron afuera del octogonal final por el primer ascenso al Nacional B, pero disputarán la Reválida por el segundo ascenso y por un pasaje a la Copa Argentina del próximo año.

Probables formaciones:

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonça, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa,Agustín Solveyra, Juan Caviglia, Gaspar Triverio, Iván Garzón, Axel Pinto, Matías Domínguez, Israel Roldán y Lucas Lezcano. DT: Cristian Molins.

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Matías Billone (Córdoba)

Hora: 21.30

FUENTE: san martin

