Atlético San Martín enfrenta a Sarmiento de La Banda en la ida de los 16avos de final del Federal A

Se espera una gran convocatoria en el Este para el arranque de esta serie que se definirá en Santiago del Estero y con ventaja deportiva para el rival porque viene de la Zona Campeonato y el Albirrojo tuvo que disputar la Reválida.

El Chacarero viene de terminar en la tercera posición en la Zona 1 de la Fase Reválida con 15 puntos ya que ganó 4 partidos, empató 3 y sufrió 2 derrotas.

Así llega Sarmiento de La Banda, el rival del Atlético San Martín

Sarmiento finalizó quinto en la Zona B de la segunda fase del Torneo Federal A con 13 puntos, producto de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas.

Los norteños no lograron meterse entre los 4 primeros y quedaron afuera del octogonal final por el primer ascenso al Nacional B, pero disputarán la Reválida por el segundo ascenso y por un pasaje a la Copa Argentina del próximo año.

Probables formaciones:

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Sarmiento de La Banda: Juan Mendonça, Rodrigo Herrera, Axel Ochoa,Agustín Solveyra, Juan Caviglia, Gaspar Triverio, Iván Garzón, Axel Pinto, Matías Domínguez, Israel Roldán y Lucas Lezcano. DT: Cristian Molins.

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Matías Billone (Córdoba)

Hora: 21.30