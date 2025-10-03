Inicio Sociedad Acceso Sur
Precaución

Demoras en el último día de obras en el Acceso Sur por la colocación del asfalto

Grandes complicaciones en el tránsito durante este viernes en el Acceso Sur por la colocación de asfalto en el sector donde arreglaron el caño cloacal de Luján

Por UNO
Último día de obras en el Acceso Sur: aseguraron que a las 18 quedará reparada y habilitada.

Último día de obras en el Acceso Sur: aseguraron que a las 18 quedará reparada y habilitada.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En la hora pico de este viernes se registraron demoras en el tránsito de hasta 40 minutos en el Acceso Sur en ambos sentidos. Esto es porque el municipio de Luján trabaja en la colocación del asfalto en el lugar donde repararon el caño cloacal. Estimaron que se habilitará la totalidad de la ruta alrededor de las 18.

Varios conductores reportaron que la circulación en el tramo del Acceso Sur entre calles Rawson y Juan José Paso, en el límite de Godoy Cruz y Luján, fue a paso de hombre en la hora de mayor tránsito.

acceso sur obras socavon cloaca luján 3
Luj&aacute;n de Cuyo trabaja en la colocaci&oacute;n del asfalto en el Acceso Sur y provoc&oacute; m&aacute;s demoras en el tr&aacute;nsito.

Luján de Cuyo trabaja en la colocación del asfalto en el Acceso Sur y provocó más demoras en el tránsito.

Como ocurrió durante toda la semana, cerca de 100 operarios trabajaron las 24 horas para terminar en tiempo récord el cambio de la tubería de la cloaca, la cual colapsó y generó un socavón en la mano norte del Acceso Sur en la tarde del lunes.

socavón acceso sur luján de cuyo
Perspectiva a&eacute;rea de los trabajos que se realizan en Acceso Sur tras la apertura del socav&oacute;n.

Perspectiva aérea de los trabajos que se realizan en Acceso Sur tras la apertura del socavón.

Socavón: los desvíos y by pass en el Acceso Sur

El tránsito está habilitado por la ruta, donde hay mucha señalización, marcas y personal de Tránsito para regular la circulación de los vehículos e indicar por dónde deben avanzar.

Para quienes van hacia el norte son desviados por la lateral este, por donde avanzan hasta que retoman nuevamente el Acceso Sur con normalidad.

acceso sur obras socavon cloaca luján 2
Los usuarios del Acceso Sur reportaron demoras de 40 minutos en la hora pico del tránsito.

Los usuarios del Acceso Sur reportaron demoras de 40 minutos en la hora pico del tránsito.

En el caso de quienes van hacia el sur el by pass va por el separador de las trochas hasta tomar el carril hacia el norte, por donde circulan los vehículos hasta tomar nuevamente el separador y retomar la mano al sur.

Cuando terminen el asfalto en la mano al sur, alrededor de las 12 de este viernes, quedará inmediatamente habilitada debido a que es material de secado rápido.

Los trabajos seguirán en el sentido al norte, la cual esperan terminar a las 18, pero mientras provocará demoras por los desvíos hasta finalizar la obra del Acceso Sur.

Temas relacionados:

Te puede interesar