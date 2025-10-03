Inicio Ovación Fútbol River Plate
Copa Argentina 2025

Gallardo, efusivo tras el triunfo de River ante Racing en la Copa Argentina: "Tuvimos huevos"

Marcelo Gallardo celebró el triunfo de River ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina con un frase elocuente.

Por UNO
Gallardo destacó lo que hizo River ante Racing.

Marcelo Gallardo celebró el triunfo de River ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina y destacó: "Tuvimos huevos para sostenerlo, y eso vale mucho".

Tras 4 derrotas seguidas en las distintas competencias, River volvió a ganar para meterse en semifinales de la Copa Argentina y el Muñeco admitió: "Estamos muy contentos. Hoy era un partido emocional contra un rival muy duro y muy físico, y sobreponernos y marcar presencia para recuperar orgullo. Estoy contento por los futbolistas primero que nada"

Marcelo Gallardo y River van por su cuarta Copa Argentina.

"Había que mostrar carácter y sacar el orgullo. Ellos proponen jugar muy directo y largo de segunda pelota o centro, y nos defendimos bien sobre todo en el segundo tiempo. Pero nos faltó control de pelota", resaltó el Muñeco bajo cuya conducción técnica River ganó 3 veces la Copa Argentina: en 2016, 2017 y 2019.

Satisfecho con el resultado obtenido en Rosario, el DT Millonario señaló: "Yo tenía positivismo en el equipo, estoy convencido de hacia adónde vamos. Sé que convivo todo el tiempo con los errores, y eso me da más fuerza para salir de esta situación".

Cuatro frases de Marcelo Gallardo tras pasar a semis de la Copa Argentina

Maxi Salas frente a Racing: "No quisimos invadirlo en la semana, simplemente acompañarlo".

Cambios tácticos: "Antes no nos hacían goles de pelota parada, sí en los últimos partidos. Por eso hoy cambiamos y marcamos hombre a hombre"

El nivel del equipo: "En el fútbol hay que saber defender, atacar y estar físicamente lúcido para jugar bien. Yo siempre prefiero jugar bien y ganar, pero siempre con todos estos atributos. Y no voy a parar hasta conseguirlo porque soy un enfermo del trabajo"

Otra vez a Rosario: "Rosario Central nos va a demandar mucho trabajo el domingo, y nos vamos a tener que recuperar rápido. Va a ser un partido distinto, porque tiene formas diferentes a las de Racing. Hoy hay que disfrutar"

