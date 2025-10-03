Gallardo, efusivo tras el triunfo de River ante Racing en la Copa Argentina: "Tuvimos huevos"

"Había que mostrar carácter y sacar el orgullo. Ellos proponen jugar muy directo y largo de segunda pelota o centro, y nos defendimos bien sobre todo en el segundo tiempo. Pero nos faltó control de pelota", resaltó el Muñeco bajo cuya conducción técnica River ganó 3 veces la Copa Argentina: en 2016, 2017 y 2019.

Satisfecho con el resultado obtenido en Rosario, el DT Millonario señaló: "Yo tenía positivismo en el equipo, estoy convencido de hacia adónde vamos. Sé que convivo todo el tiempo con los errores, y eso me da más fuerza para salir de esta situación".

Embed - Gallardo y el triunfo de River a Racing: "SACAMOS NUESTRO ORGULLO, QUE ESTABA TOCADO, Y ME GUSTÓ"

Cuatro frases de Marcelo Gallardo tras pasar a semis de la Copa Argentina

Maxi Salas frente a Racing: "No quisimos invadirlo en la semana, simplemente acompañarlo".

Cambios tácticos: "Antes no nos hacían goles de pelota parada, sí en los últimos partidos. Por eso hoy cambiamos y marcamos hombre a hombre"

El nivel del equipo: "En el fútbol hay que saber defender, atacar y estar físicamente lúcido para jugar bien. Yo siempre prefiero jugar bien y ganar, pero siempre con todos estos atributos. Y no voy a parar hasta conseguirlo porque soy un enfermo del trabajo"

Otra vez a Rosario: "Rosario Central nos va a demandar mucho trabajo el domingo, y nos vamos a tener que recuperar rápido. Va a ser un partido distinto, porque tiene formas diferentes a las de Racing. Hoy hay que disfrutar"