"Es un desagradecido": la fuerte acusación a Acuña luego de un provocativo gesto vs Racing

La fuerte acusación a Marcos Acuña en el triunfo de River vs Racing

"Ahora que es campeón del mundo, es un desagradecido" le dijo Gonzalo Costas a Maximiliano Salas mientras lo abrazaba, en referencia a Marcos Acuña. Sin entender nada, el futbolista de River apenas miró toda la situación.

"AHORA QUE ES CAMPEÓN DEL MUNDO ES UN DESAGRADECIDO"



LA BRONCA DE GONZALO COSTAS CON MARCOS ACUÑA.



pic.twitter.com/P6tKPzbm9V — dataref (@dataref_ar) October 2, 2025

Como no puede ser de otra forma, este video desató una catarata de comentarios en las redes sociales, la mayoría defendiendo al defensor de River. Todo había comenzado por un altercado entre Agustín Almendra y el propio jugador, que se generó por un provocativo gesto.

MARCOS ACUÑA SE PUSO A HACER JUEGUITOS CON LA CABEZA FRENTE A TODA LA PLATEA DE RACING.



pic.twitter.com/bKSk9weJlu — dataref (@dataref_ar) October 2, 2025

Cuando el partido estaba finalizando, Acuña se puso a realizar jueguitos con la cabeza en frente de toda la platea de Racing, lo que molestó a los jugadores. Finalizado el juego, el primero en ir a buscarlo fue el mencionado Almendra.

Sin embargo, el campeón del mundo también reaccionó, y fue por algo más que esta acción. En medio del tumulto, el delantero Adrián Balboa le escupió en la cara, tal y como puede verse en las imágenes difundidas.

ROCKY BALBOA LE ESCUPIÓ EN LA CARA A MARCOS ACUÑA EN EL FINAL DE RIVER VS. RACING. pic.twitter.com/bEOgCxVFYG — dataref (@dataref_ar) October 2, 2025

La palabra de Salas luego del triunfo de River

Pese a los insultos de los hinchas de Racing, quienes lo trataron de traidor y lo chicanearon con que se fue a River para terminar viendo la definición de la Copa Libertadores por televisión, Maximiliano Salas mostró un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha.

Finalizado el partido, el delantero enfrentó los micrófonos y, lejos de seguir alentando al conflicto, decidió poner paños fríos: "Siempre estuve tranquilo. Nunca se me fue la mano, sé manejarlo de la mejor manera. Siempre con respeto hacia la gente de Racing, hacia los jugadores. La verdad que siempre me dieron cariño. Siempre voy a estar muy agradecido".