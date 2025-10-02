Flybondi: un pasajero gritó "bomba" y se vivieron momentos de tensión en el aeropuerto

El avión debía haber partido rumbo a Salta a las 15, un pasajero gritó “bomba” y se activó el protocolo para estos casos.

Se trata de la aeronave LV-HKN con número de vuelo FO 5164 que debió partir hacia Salta a las 15, pero un pasajero gritó “bomba”, la tripulación lo escuchó y de inmediato se activó el protocolo para estos casos.

flybondi2 Solo un susto. Un pasajero gritó "bomba" y suspendieron el vuelo de Blybondi que debía ir a Salta.

El avión se encontraba en la posición 70 y fue trasladado a la posición ZULU 1 (frente a bomberos), donde se hizo descender a los pasajeros para proceder a la revisión de la aeronave y de los equipajes.

Luego, el pasajero que gritó "bomba" fue detenido por las autoridades del aeropuerto de Ezeiza.

Tras la verificación, se liberó al avión y la compañía comenzó el proceso para volver a embarcar a los pasajeros y la partida hacia el destino de Salta, prevista para las 19.

Fuente: noticiasargentinas.com