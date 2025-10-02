Inicio Sociedad Flybondi
Pánico

Flybondi: un pasajero gritó "bomba" y se vivieron momentos de tensión en el aeropuerto

Un avión de la compañía low cost Flybondi que debía partir rumbo a Salta, fue demorado y apartado en un sector del aeropuerto porque un pasajero gritó "bomba"

Pablo González
Momentos de tensión se vivieron en Ezeiza cuando un pasajero gritó "bomba".

Momentos de tensión y angustia se vivieron en el aeropuerto de Ezeiza, cuando un avión de la compañía low cost Flybondi, debió demorar su despegue porque un pasajero gritó "bomba". Inmediatamente, la seguridad del aeropuerto activó los protocolos de seguridad y el vuelo, que debía salir a Salta, no partió.

Un avión de la compañía low cost Flybondi que debía partir rumbo a Salta, fue demorado y apartado en un sector del aeropuerto de Ezeiza, ante una amenaza de bomba.

El avión debía haber partido rumbo a Salta a las 15, un pasajero gritó “bomba” y se activó el protocolo para estos casos.

Se trata de la aeronave LV-HKN con número de vuelo FO 5164 que debió partir hacia Salta a las 15, pero un pasajero gritó “bomba”, la tripulación lo escuchó y de inmediato se activó el protocolo para estos casos.

El avión se encontraba en la posición 70 y fue trasladado a la posición ZULU 1 (frente a bomberos), donde se hizo descender a los pasajeros para proceder a la revisión de la aeronave y de los equipajes.

Luego, el pasajero que gritó "bomba" fue detenido por las autoridades del aeropuerto de Ezeiza.

Tras la verificación, se liberó al avión y la compañía comenzó el proceso para volver a embarcar a los pasajeros y la partida hacia el destino de Salta, prevista para las 19.

