Inicio Ovación Fútbol River Plate
Copa Argentina

Los mejores memes del triunfo de River frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Luego de la victoria de River ante Racing por Copa Argentina, los fanáticos del Millonario reaccionaron con divertidos memes en las redes sociales

Por UNO
Los hinchas de River reaccionaron con divertidos memes tras el triunfo.

Los hinchas de River reaccionaron con divertidos memes tras el triunfo.

Como no puede ser de otra manera, y como pasa en todos los clásicos, los hinchas de ambos clubes se pasaron llenando de memes las distintas redes sociales.

Los mejores memes de River vs Racing por el partido de Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ValennnAKD__/status/1973606749358924056&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1973889615388962936&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_franco30_/status/1973889556794781714&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joaconel/status/1973888911526277371&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1973889030690672932&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliticaEnRiver/status/1973889472187281488&partner=&hide_thread=false

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas