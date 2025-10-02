Los mejores memes del triunfo de River frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

River y Racing se enfrentaron en Rosario, en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido finalizó 1 a 0 para El Millonario, y el héroe de la tarde fue nada menos que Maximiliano Salas, delantero con pasado en La Academia.
