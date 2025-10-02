Cuando los de Núñez militaron en la segunda categoría ganaron ambos encuentros de aquella temporada 2010/2011: 3 a 1 en Mendoza (2da fecha) y 3 a 0 en el Monumental (jornada 21). La cosa empezó a cambiar con la llegada de la Lepra a la elite del fútbol argentino: le ganó un amistoso 4 a 0, un encuentro por los puntos (2-1) y perdió el restante (0-2).

Por Copa Argentina, claro, será la primera vez que se crucen, con el aliciente para Independiente Rivadavia de ser el elenco mendocino que más lejos puede llegar en la historia de la competencia. Hasta el momento, comparte marca con Godoy Cruz, llegando los dos a semifinales (el Tomba lo hizo en 2021).

Independiente Rivadavia pierde a Alex Arce

Pensando en la agenda local, la Lepra ya tiene la cabeza puesta en Racing Club, recientemente eliminado de Copa Argentina. Para ese duelo versus la Academia (lunes 21 hs en el Cilindro) Alfredo Berti no podrá contar con Alex Arce. El delantero paraguayo fue convocado por su selección para una gira por Asia y se perderá ese duelo más el clásico contra Godoy Cruz. Baja sensible.