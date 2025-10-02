Las sedes que pueden albergar el partido de Independiente Rivadavia

Con ambas llaves confirmadas (Independiente Rivadavia vs. River y Argentinos vs. Belgrano), solo resta conocer día, hora y sede de los partidos que darán a conocer a los finalistas de la actual edición de la Copa Argentina.

Los escenarios que se destacan del resto y corren con todas las chances de albergar los partidos mencionados anteriormente son dos: el Gigante de Arroyito (donde este jueves el Millonario venció a la Academia) y la Pedrera, de San Luis.

La Lepra ha tenido experiencias, positivas, en ambas sedes. Por los 32avos de final, en San Luis, venció a Estudiantes de Caseros por la mínima diferencia gracias al gol de cabeza de Alejo Osella.

En los 16avos de final, Independiente Rivadavia viajó a Rosario para verse las caras con Platense (que jugó su primer partido tras ser campeón de la Liga Profesional). En cancha de Newell's, el Azul se impuso por penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. Sebastián Villa y Nicolás Retamar fueron los autores de los goles en los 90'. Ezequiel Centurión contuvo dos remates en la tanda.

En octavos de final, instancia que la Lepra disputó por primera vez, su rival fue Central Córdoba de Rosario. En la provincia de San Luis, consiguió una agónica victoria por 2-1 de la mano de Iván Villalba y Mauricio Cardillo.

Embed - Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia | Copa Argentina 2025 | Cuartos de final

Su última presentación, a inicios de septiembre, fue ante Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Allí el equipo de Alfredo Berti logró posicionarse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina al eliminar a Tigre por 3-1. Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio fueron los héroes de aquella jornada.

En cuanto a las probables fechas, el partido entre Independiente Rivadavia y River podría disputarse a fin de mes. En las mismas fechas que se jugarían las semifinales de la Copa Libertadores, es decir, 22 o 29 de octubre.