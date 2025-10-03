Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 1 del GP de Singapur de Fórmula 1

Colapinto, quien busca sumar sus primeros puntos en una temporada complicada en Alpine, marcó 1'37"704 y se ubicó 12, delante de su compañero Pierre Gasly. Luego mejoró a 1'34"655 y aunque bajó al puesto 16 también estuvo delante del francés.

Con calor y humedad, llegando a la primera media hora de la sesión, Gasly escaló al puesto 13 y Colapinto quedó 18 con neumáticos duros, pero ya con el compuesto blando el argentino pasó a ser 14 con 1'33"601.

Finalmente, Colapinto hizo un tiempo de 1'33"324 para terminar 19 y Gasly en el cierre de la sesión logró mejorar ubicarse 13 con un registro de 1'32"378.

El argentino consiguió como mejor resultado del año el 11mo. puesto en el GP de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13.

En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11, aunque conduciendo un Williams.

El mejor tiempo lo hizo Fernando Alonso

Los seis primeros de esta PL1 fueron Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, en ese orden.

El líder del campeonato es Piastri seguido por su compañero Norris a 25 puntos. Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Verstappen, quien ganó las últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.

Cómo sigue la actividad en el GP de Singapur de Fórmula 1

La actividad en el Gran Premio de Singapur continuará este viernes entre las 10 y las 11 con la segunda sesión de entrenamientos.

El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

Para seguir por TV el GP de Singapur de Fórmula 1

Viernes 3 de octubre

09:30 Práctica #2 // Fox y Plan Premium Disney+

Sábado 4 de octubre

06:25 Práctica #3 // Fox y Plan Premium Disney+

09:00 Clasificación // Fox y Plan Premium Disney+

Domingo 5 de octubre