Franco Colapinto - GP de Singapur
Colapinto se prepara para el GP de Singapur.
Gran preocupación para Franco Colapinto y sus colegas
La cita es en el circuito Marina Bay, el cual presenta ciertas dificultades ya descriptas, pero que cuenta con un asfalto urbano que acumula agua con facilidad. Además, la visibilidad se reduce al mínimo y será un verdadero dolor de cabeza porque pueden haber incidentes metro a metro.
Clima en Singapur
El clima de Singapur será un condicionante para los pilotos.
Según los especialistas las temperaturas variarán en torno a los 26 y 31 grados con una humedad que llegará hasta el 73 %. Con respecto al parte meteorológico, indica que el viernes habrá tormentas intentas, el sábado habrá inestabilidad y posibles precipitaciones mientras que el domingo esperan lluvias aisladas y una temperatura que puede llegar a los 31 grados.
El cronograma del GP de Singapur
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30.
- Prácticas Libres 2: 10 a 11.
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30.
- Clasificación: 10 a 11.
Domingo 5 de octubre
- Carrera: Comienza a las 9.
Las competencias que le quedan a Franco Colapinto
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.