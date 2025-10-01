Es que, según el pronóstico, durante el fin de semana se presentarán tormentas eléctricas y lluvias que podrían tener consecuencias desastrosas en los monoplazas y en la performance de los pilotos de la Máxima.

Las escuderías también están preocupadas ya que deberán ajustar las estrategias planificadas y tendrán que estar dispuestos a improvisar de ser necesario, siempre condicionados por las contingencias climáticas.