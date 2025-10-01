La segunda fecha de la Champions League continúa con Barcelona-PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda de los partidos

Ousmane Dembelé, reciente ganador del Balón de Oro, está lesionado y no podrá formar parte de la nómina del PSG pero también es uno de los jugadores que pasó por la casa del Barcelona entre las temporadas 2017 y 2023, año en el que emigró rumbo a París. El encuentro tendrá lo atractivo del condimento del pasado con lo electrizante de lo deportivo con dos grandes potencias que hoy lideran las tablas de sus respectivas ligas.

La agenda completa de la segunda fecha de la Champions League con Barcelona-PSG como duelo principal

13.45 - Qarabag vs Copenhagen (ESPN 2)

13.45 - Union Saint vs Gilloise-Newcastle (Disney+)

16.00 - Mónaco vs Manchester City (ESPN)

16.00 - Arsenal vs Olympiacos (ESPN 2)

16.00 - Villarreal vs Juventus (ESPN 3)

16.00 - Napoli vs Sporting Lisboa (ESPN 4)

16.00 - Barcelona vs PSG (Fox Sports)

16.00 - Borussia Dortmund vs Athletic Club (Disney+)

16.00 - Bayer Leverkusen vs PSV (Fox Sports 2)