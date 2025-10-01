La Champions League transita el desarrollo de su primera fase y este miércoles se disputa la continuidad de la segunda fecha con varios encuentros atractivos para los amantes del fútbol. El plato fuerte de la jornada sin dudas lo animarán el Barcelona frente al campeón defensor, el París Saint-Germain, en un cotejo que tendrá la particularidad de cruzar historias de ex protagonistas de ambos clubes.
La segunda fecha de la Champions League continúa con Barcelona-PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda de los partidos
