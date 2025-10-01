Inicio Ovación Fútbol Champions League
fútbol internacional

La segunda fecha de la Champions League continúa con Barcelona-PSG como plato fuerte de la jornada: la agenda de los partidos

La Champions League continúa su segunda fecha con varios encuentros en la agenda

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
La Champions League continuará con su segunda fecha con el plato fuerte de Barcelona-PSG.

La Champions League continuará con su segunda fecha con el plato fuerte de Barcelona-PSG.

La Champions League transita el desarrollo de su primera fase y este miércoles se disputa la continuidad de la segunda fecha con varios encuentros atractivos para los amantes del fútbol. El plato fuerte de la jornada sin dudas lo animarán el Barcelona frente al campeón defensor, el París Saint-Germain, en un cotejo que tendrá la particularidad de cruzar historias de ex protagonistas de ambos clubes.

El actual entrenador del PSG volverá a su ex club con el que supo levantar la orejona en 2015 con la MSN (Messi-Suárez-Neymar) en todo su esplendor. Aquel trofeo fue, justamente, el último que alzó el Barcelona en Champions League hasta la actualidad. Diez años han transcurrido de aquella fecha y elenco culé nunca pudo volver a levantarlo. Cabe recordar que Luis Enrique además fue jugador del blaugrana desde 1996 a 2003, disputó un total de 300 partidos y marcó 108 goles.

luis enrique
Luis Enrique fue el entrenador que llev&oacute; al Barcelona a ganar su &uacute;ltima Champions League en 2015.

Luis Enrique fue el entrenador que llevó al Barcelona a ganar su última Champions League en 2015.

Ousmane Dembelé, reciente ganador del Balón de Oro, está lesionado y no podrá formar parte de la nómina del PSG pero también es uno de los jugadores que pasó por la casa del Barcelona entre las temporadas 2017 y 2023, año en el que emigró rumbo a París. El encuentro tendrá lo atractivo del condimento del pasado con lo electrizante de lo deportivo con dos grandes potencias que hoy lideran las tablas de sus respectivas ligas.

La agenda completa de la segunda fecha de la Champions League con Barcelona-PSG como duelo principal

13.45 - Qarabag vs Copenhagen (ESPN 2)

13.45 - Union Saint vs Gilloise-Newcastle (Disney+)

16.00 - Mónaco vs Manchester City (ESPN)

16.00 - Arsenal vs Olympiacos (ESPN 2)

16.00 - Villarreal vs Juventus (ESPN 3)

16.00 - Napoli vs Sporting Lisboa (ESPN 4)

16.00 - Barcelona vs PSG (Fox Sports)

16.00 - Borussia Dortmund vs Athletic Club (Disney+)

16.00 - Bayer Leverkusen vs PSV (Fox Sports 2)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas