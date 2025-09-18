Inicio Ovación Fútbol Champions League
Champions League: victorias del Barcelona y el Manchester City, con récord de Haaland

El Bayer Leverkusen, con Equi Fernández y el Diablito Echeverri, rescató un empate agónico en la jornada de la Champions League, donde hubo victorias de Manchester City y Barcelona.

Haaland bate récords de goles en el City.

El Bayer Leverkusen, con Equi Fernández y el Diablito Echeverri, rescató un empate agónico por 2 a 2 ante el Copenhague en Dinamarca, en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League, donde hubo victorias de Manchester City y Barcelona.

El equipo alemán, en el inicio del ciclo de Kasper Hjulmand como DT, igualó gracias a un gol en contra. El sueco Jordan Larsson y el brasileño Robert marcaron para los locales y los goles de la visita los hicieron el español Alejandro Grimaldo y el griego nacionalizado neerlandés Pantelis Hatzidiakos, en contra.

En Bélgica, Brujas arrolló al Mónaco 4 a 1 con goles del alemán Nicolo Tresoldi, el nigeriano Raphael Onyedika, Hans Vanaken y el francés Mamadou Dikhon, mientras que el español Ansu Fati marcó el descuento para los franceses en el tramo final.

Triunfos del Manchester City y del Barcelona

En Manchester, el City de Guardiola le ganó 2 a 0 al Napoli, con el regreso del belga Kevin De Bruyne al lugar donde fue figura. Los goles fueron del noruego Erling Haaland (llegó a 50 goles en 49 partidos por la Champions) y el belga Jeremy Doku.

Cerca, en Newcastle, el inglés Marcus Rashford hizo los dos tantos del Barcelona para imponerse 2 a 1 a los locales que descontaron en el final con tanto de Anthony Gordon.

Goleadas del Eintracht Frankfurt y el Sporting Lisboa

En los otros dos partidos de la jornada de este jueves por la Champions League el Eintracht Frankfurt alemán goleó 5 a 1 al Galatasaray que tuvo el ingreso de Mauro Icardi y el Sporting Lisboa superó 4 a 1 al Kairat Almaty de Kazajistán.

Las posiciones de la Champions League cumplida la primera fecha

