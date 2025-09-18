Champions League: victorias del Barcelona y el Manchester City, con récord de Haaland

En Bélgica, Brujas arrolló al Mónaco 4 a 1 con goles del alemán Nicolo Tresoldi, el nigeriano Raphael Onyedika, Hans Vanaken y el francés Mamadou Dikhon, mientras que el español Ansu Fati marcó el descuento para los franceses en el tramo final.

Triunfos del Manchester City y del Barcelona

En Manchester, el City de Guardiola le ganó 2 a 0 al Napoli, con el regreso del belga Kevin De Bruyne al lugar donde fue figura. Los goles fueron del noruego Erling Haaland (llegó a 50 goles en 49 partidos por la Champions) y el belga Jeremy Doku.

Embed - Haaland HACE HISTORIA en la Champions en la victoria del Man City sobre el Napoli | Champions League

Cerca, en Newcastle, el inglés Marcus Rashford hizo los dos tantos del Barcelona para imponerse 2 a 1 a los locales que descontaron en el final con tanto de Anthony Gordon.

Embed - BARCELONA venció 2-1 a NEWCASTLE con un GOL DE OTRO PLANETA de Rashford | Resumen | Champions League

Goleadas del Eintracht Frankfurt y el Sporting Lisboa

En los otros dos partidos de la jornada de este jueves por la Champions League el Eintracht Frankfurt alemán goleó 5 a 1 al Galatasaray que tuvo el ingreso de Mauro Icardi y el Sporting Lisboa superó 4 a 1 al Kairat Almaty de Kazajistán.

Las posiciones de la Champions League cumplida la primera fecha