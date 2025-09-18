Luciano Cingolani

Luciano Cingolani, es una de las apuestas ofensivas que tiene Gimnasia y Esgrima en este torneo de la Primera Nacional.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima viene de perder como visitante ante Agropecuario y Luciano Cingolani, uno de los volantes del Lobo, habló con Ovación antes de afrontar las últimas tres fechas del torneo de la Primera Nacional.

Este sábado el equipo de Ariel Broggi jugará desde las 17.30 ante San Telmo, en el estadio Víctor Legrotaglie y el rosarino Cingolani espera muy entusiasmado la apasionante definición a la que el conjunto blanquinegro llega mano a mano con Estudiantes de Río Cuarto.

"Nos quedan tres finales por jugar para poder cumplir el objetivo y ahora estamos enfocados en el partido que tenemos que afrontar con San Telmo. Tenemos que defender la punta y ojalá podamos conseguir un buen resultado", indicó.

Pese a los últimos resultados el ex jugador de Godoy Cruz expresó su optimismo: "Seguimos dependiendo de nosotros y nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros. No miramos a los rivales y sabemos que tenemos tres partidos muy importantes donde dejaremos todo para poder terminar primeros y poder jugar la final por el primer ascenso".

"Todavía nos quedan partidos decisivos, pero es muy lindo mirar la tabla y verse arriba. Este es un grupo muy unido que trabaja muy duro y eso queda reflejado en los resultados que hemos obtenido", aseguró Cingolani.

Con respecto a los minutos que le ha tocado jugar en el Lobo, reveló: "Me siento muy bien, con ganas de jugar y siempre trato de sumar desde el lugar que me toque ocupar. El entrenador (Ariel Broggi) me pide que trate de hacer la diferencia en el mano a mano, desbordar y tirar centros o rematar al arco".

