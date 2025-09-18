"Nos quedan tres finales por jugar para poder cumplir el objetivo y ahora estamos enfocados en el partido que tenemos que afrontar con San Telmo. Tenemos que defender la punta y ojalá podamos conseguir un buen resultado", indicó.

Pese a los últimos resultados el ex jugador de Godoy Cruz expresó su optimismo: "Seguimos dependiendo de nosotros y nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros. No miramos a los rivales y sabemos que tenemos tres partidos muy importantes donde dejaremos todo para poder terminar primeros y poder jugar la final por el primer ascenso".

"Todavía nos quedan partidos decisivos, pero es muy lindo mirar la tabla y verse arriba. Este es un grupo muy unido que trabaja muy duro y eso queda reflejado en los resultados que hemos obtenido", aseguró Cingolani.

Con respecto a los minutos que le ha tocado jugar en el Lobo, reveló: "Me siento muy bien, con ganas de jugar y siempre trato de sumar desde el lugar que me toque ocupar. El entrenador (Ariel Broggi) me pide que trate de hacer la diferencia en el mano a mano, desbordar y tirar centros o rematar al arco".