Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Río Cuarto, son líderes con 56 puntos y +14 de diferencia de gol. Si el torneo finalizara hoy el León clasificaría a la final por el primer ascenso porque tiene 32 goles a favor, uno más que el Lobo.

Tabla Primera Nacional.

Facundo Lencioni vuelve a Gimnasia y Esgrima en el tramo final de la Primera Nacional

El equipo de Ariel Broggi, tras la derrota ante Agropecuario, está enfocado en el choque ante San Telmo, donde regresaría Facundo Lencioni en el mediocampo tras cumplir la sanción por cinco amarillas, y Jeremías Rodríguez Puch recuperado de un desgarro.

El Lobo, en los tres partidos que debe completar en esta fase regular, jugará dos partidos de local y uno de visitante. Tras jugar en casa ante San Telmo, visitará a Chacarita y cerrará en el Legrotaglie frente a Defensores de Belgrano.

lobo entrenamiento. Gimnasia y Esgrima continua su preparación de cara al choque ante San Telmo.

Mientras que el León de Río Cuarto deberá jugar un encuentro de local y dos de visitante. Luego de visitar a Chaco For Ever, recibirá a Almirante Brown, y finalizará esta fase regular frente a Central Norte en Salta.

Mientras que Gimnasia y Esgrima de jujuy recibirá a Agropecuario, visitará a San Telmo, y terminará jugando de local frente a Chacarita.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima

San Telmo (L)

Chacarita (V)

Defensores de Belgrano (L)

Lo que viene a Estudiantes de Río Cuarto

Chaco For Ever (V)

Almirante Brown (L)

Central (V)

Lo que le queda a Gimnasia de Jujuy