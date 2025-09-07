Embed - El análisis de Ariel Broggi luego del triunfo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre el Lobo jujeño

Para Ariel Broggi el gol fue "una consecuencia de lo que fue el partido"

Consultado sobre el planteo cauto de la visita, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en especial en el complemento. "Gimnasia (Jujuy) tiene un poderío importante en su ofensiva, con Molina, y nosotros supimos contrarrestar eso, y después fuimos creciendo en el juego", respondió Broggi, para completar: "la idea era un poco esa, en lo defensivo tratar de contrarrestar lo que tenía el rival, y en base a eso crecer. Hemos cambiado un poco hoy (por este domingo) para jugar este partido, y los jugadores lo hicieron excelente, lo entendieron como jugarlo, y entonces el gol de final, más allá de que es un desahogo, es una consecuencia de lo que fue el partido".

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-hinchada-festejo El hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se ilusiona cada vez más con llegar a otra final en la Primera Nacional. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Sobre llegar a la final de la Primera Nacional: "hay que ser positivo, ir partido a partido y no bajar la intensidad"

Respecto a la ilusión de los hinchas y la ansiedad que genera en ellos este tramo final -faltan cuatro fechas- para un posible final en la Primera Nacional, el ex jugador de Vélez declaró: "La verdad que venía hablando mucho del partido, de lo que era jugar en casa, nos hacemos fuertes acá, y lo de ayer (por este sábado) fue muy lindo que la gente se acerque al hotel (donde concentraron). Para los jugadores es algo importante, lo de hoy también fue una fiesta", dijo, para agregar: "Yo siempre soy muy positivo, sabía que siempre sigue dependiendo de nosotros, y eso es lo bueno, más allá de que veníamos de una seguidilla de malos resultados. Lo bueno es ser siempre positivos, tener fe de que vamos a llegar a la final. Hay que ir partido a partido, es durísimo, pero hay que seguir, no bajar la guardia y seguir con esta intensidad y concentración y compromiso para jugar los partidos".