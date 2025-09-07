Ariel Broggi expresó que todo el mérito del triunfo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre su tocayo de Jujuy fue de los jugadores.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Pese a la importancia del triunfo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre su homónimo jujeño, y siendo el más importante resultado desde su llegada al club, el entrenador del Mensana mostró mucha cautela y reflexión a la hora de enfrentar a la prensa en la conferencia post partido de este domingo.

En un muestra de marcada humildad, al ser consultado sobre el rendimiento del equipo y el triunfo fundamental que lo encarama nuevamente al Lobo como puntero de la Zona B, Ariel Broggi fue concreto: "La verdad es que yo tengo que salir a defender a mis jugadores cuando se habla así. Llegar a una final como el año pasado, no se llega a estar donde estamos, porque la realidad es que yo me subí a un barco ellos venían construyendo con muchos triunfos y buenos papeles", dijo el DT.

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-ariel broggi-01

El DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza: "Fuimos superiores y quedó demostrado"

Luego sumó: "Quedó demostrado que fuimos superiores a un rival que viene peleando con nosotros (el liderazgo del grupo). Hoy ganamos merecidamente", dijo, descartando responder a la consulta de opinión sobre algunos fallos polémicos del árbitro tras este duelo de líderes de la Primera Nacional.

Embed - El análisis de Ariel Broggi luego del triunfo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre el Lobo jujeño

Para Ariel Broggi el gol fue "una consecuencia de lo que fue el partido"

Consultado sobre el planteo cauto de la visita, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en especial en el complemento. "Gimnasia (Jujuy) tiene un poderío importante en su ofensiva, con Molina, y nosotros supimos contrarrestar eso, y después fuimos creciendo en el juego", respondió Broggi, para completar: "la idea era un poco esa, en lo defensivo tratar de contrarrestar lo que tenía el rival, y en base a eso crecer. Hemos cambiado un poco hoy (por este domingo) para jugar este partido, y los jugadores lo hicieron excelente, lo entendieron como jugarlo, y entonces el gol de final, más allá de que es un desahogo, es una consecuencia de lo que fue el partido".

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-hinchada-festejo
El hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se ilusiona cada vez m&aacute;s con llegar a otra final en la Primera Nacional.

Sobre llegar a la final de la Primera Nacional: "hay que ser positivo, ir partido a partido y no bajar la intensidad"

Respecto a la ilusión de los hinchas y la ansiedad que genera en ellos este tramo final -faltan cuatro fechas- para un posible final en la Primera Nacional, el ex jugador de Vélez declaró: "La verdad que venía hablando mucho del partido, de lo que era jugar en casa, nos hacemos fuertes acá, y lo de ayer (por este sábado) fue muy lindo que la gente se acerque al hotel (donde concentraron). Para los jugadores es algo importante, lo de hoy también fue una fiesta", dijo, para agregar: "Yo siempre soy muy positivo, sabía que siempre sigue dependiendo de nosotros, y eso es lo bueno, más allá de que veníamos de una seguidilla de malos resultados. Lo bueno es ser siempre positivos, tener fe de que vamos a llegar a la final. Hay que ir partido a partido, es durísimo, pero hay que seguir, no bajar la guardia y seguir con esta intensidad y concentración y compromiso para jugar los partidos".

