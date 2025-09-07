Scaloni, a 7 años de su debut en la Selección argentina, prepara cambios para visitar a Ecuador

Leonardo Balerdi y Alexis Mac Allister serían los remplazantes de Romero y Messi aunque Lautaro Martínez también entraría en el equipo titular y todo indica que puede haber más cambios en el mediocampo.

Argentina y Ecuador preparan el cierre de las Eliminatorias

El encuentro de este martes entre Argentina y Ecuador será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil y los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica de Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial 2026, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 20016, 2014 y 2022).

acuña 1

En caso de conseguir la victoria en Guayaquil, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias Sudamericanas tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, donde sumaron 43 unidades.

A lo largo de todas las Eliminatorias, la Selección demostró un gran compromiso para afrontar todos los partidos como si fuesen el último, para demostrar sigue con ganas de más pese a haberlo ganado todo en los últimos años (Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2021 y 2024).