Scaloni, a 7 años de su debut en la Selección argentina, prepara cambios para visitar a Ecuador

A 7 años de su debut como DT de la Selección argentina Lionel Scaloni define el equipo para jugar con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias del Mundial 2026.

Lautaro puede estar desde el arranque.

A 7 años de su debut como DT de la Selección argentina Lionel Scaloni prepara el viaje y define el equipo titular para jugar con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

El 7 de septiembre de 2018 ante Guatemala (victoria 3-0) se inició el exitoso ciclo del actual entrenador que cerrará en Guayaquil una Eliminatoria exitosa teniendo en cuenta que aseguró la clasificación hace varias fechas y también el primer puesto.

Por lo pronto el cuerpo técnico deberá definir al menos dos cambios respecto del triunfo ante Venezuela ya que el Cuti Romero, suspendido por haber llegado al límite de tarjetas amarillas, y Lionel Messi ya fueron desafectados.

Leonardo Balerdi y Alexis Mac Allister serían los remplazantes de Romero y Messi aunque Lautaro Martínez también entraría en el equipo titular y todo indica que puede haber más cambios en el mediocampo.

Argentina y Ecuador preparan el cierre de las Eliminatorias

El encuentro de este martes entre Argentina y Ecuador será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil y los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica de Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial 2026, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 20016, 2014 y 2022).

En caso de conseguir la victoria en Guayaquil, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias Sudamericanas tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, donde sumaron 43 unidades.

A lo largo de todas las Eliminatorias, la Selección demostró un gran compromiso para afrontar todos los partidos como si fuesen el último, para demostrar sigue con ganas de más pese a haberlo ganado todo en los últimos años (Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2021 y 2024).

