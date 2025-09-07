Horizon: An American Saga se sitúa poco antes de la guerra de Secesión en Estados Unidos y se centra en los conflictos que atraviesan diversos grupos de personajes a lo largo del territorio norteamericano.

La película aborda historias más clásicas del género western, como la lucha de unos apaches contra la invasión de su territorio, una familia de vaqueros en busca de venganza, un grupo de nómadas que atraviesan el desierto o un vaquero que se ve envuelto en una disputa ajena y obligado a huir junto a una prostituta.

HBO Max: de qué se trata la película Horizon: An American Saga, capítulo 1

El western Horizon: An American ahonda en los orígenes de la historia de los Estados Unidos de América. Una crónica multifacética que relata la expansión y el asentamiento a lo largo del oeste americano durante los años previos y posteriores a la Guerra Civil que dividió a este país y tuvo lugar entre 1861 y 1865.

horizon Kevin Costner. El genial actor brilla en el western que tiene HBO Max, Horizon.

A través de un país en guerra consigo mismo, este viaje emocional nos presenta los diversos puntos de vista de familias, amigos y enemigos en su empeño por descubrir el atractivo del Viejo Oeste, y cómo se colonizó con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos.

HBO Max: reparto de la película Horizon: An American Saga, capítulo 1

Kevin Costner como Hayes Ellison

Sienna Miller como Frances Kittredge

Sam Worthington como teniente primero Trent Gephardt

Danny Huston como Colonel Houghton

Michael Rooker como Sargento Major Riordan

Jena Malone como Ellen/Lucy

Michael Angarano como Walter Childs

Abbey Lee Kershaw como Marigold

Trailer de la película Horizon: An American Saga, capítulo 1