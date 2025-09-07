El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Metal Yang, una jornada de gran fuerza, determinación y ambición según la astrología china. La energía del Dragón otorga visión, valentía y deseos de superación, mientras que el Metal Yang refuerza la disciplina, la perseverancia y la capacidad de enfrentar retos con firmeza. Para la astrología china, es un día favorable para planificar proyectos de largo plazo, tomar decisiones estratégicas y dar pasos importantes en la vida laboral o personal. Se recomienda a los signos aprovechar la jornada para organizar metas, reforzar compromisos y mostrar liderazgo. En cambio, conviene evitar la arrogancia, la impaciencia y los conflictos de poder que podrían surgir con facilidad.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este lunes para los 12 signos en el día del Dragón de Metal