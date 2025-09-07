Inicio Sociedad Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este lunes para los 12 signos en el día del Dragón de Metal

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este lunes 8 de septiembre de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este lunes 8 de septiembre de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Metal Yang, una jornada de gran fuerza, determinación y ambición según la astrología china. La energía del Dragón otorga visión, valentía y deseos de superación, mientras que el Metal Yang refuerza la disciplina, la perseverancia y la capacidad de enfrentar retos con firmeza. Para la astrología china, es un día favorable para planificar proyectos de largo plazo, tomar decisiones estratégicas y dar pasos importantes en la vida laboral o personal. Se recomienda a los signos aprovechar la jornada para organizar metas, reforzar compromisos y mostrar liderazgo. En cambio, conviene evitar la arrogancia, la impaciencia y los conflictos de poder que podrían surgir con facilidad.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Metal Yang.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): El Dragón de Metal Yang impulsa la capacidad de la Rata para ser más estratégica y audaz en el trabajo. Es un día ideal para realizar inversiones planificadas o trazar un nuevo plan de acción. La astrología aconseja rodearse de personas de confianza y no caer en la desconfianza excesiva. Actividades intelectuales y proyectos de negocios resultan muy favorables. No conviene precipitarse en decisiones emocionales
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): La firmeza del Metal Yang fortalece la disciplina del Búfalo, aunque la intensidad del Dragón puede generarle presión. Es un día propicio para afianzar estructuras laborales y familiares. La astrología recomienda mantener la calma ante los imprevistos y no caer en rigidez. Actividades relacionadas con la organización y el orden serán beneficiosas. No conviene involucrarse en luchas de poder
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): El Dragón de Metal Yang potencia la valentía del Tigre, ofreciendo oportunidades de destacar en proyectos o liderar equipos. La astrología aconseja canalizar esta energía en metas claras y evitar excesos de orgullo. Es un día favorable para presentaciones, reuniones y decisiones arriesgadas pero calculadas. Los deportes y la actividad física aportarán equilibrio. No conviene caer en enfrentamientos innecesarios
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): La intensidad del Dragón puede incomodar al Conejo, que prefiere entornos pacíficos. Este día es mejor dedicarse a actividades personales y evitar confrontaciones. La astrología recomienda practicar el autocuidado y buscar espacios de serenidad. El arte, la lectura o la meditación serán positivos. No conviene involucrarse en discusiones competitivas ni presionarse con exigencias externas
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): El Dragón vive un día de poder personal gracias a la fuerza de su propio signo y el Metal Yang que refuerza su autoridad. Es una jornada excelente para liderar, iniciar proyectos y tomar decisiones importantes. La astrología sugiere aprovechar este impulso para sembrar metas a largo plazo. Actividades de comunicación y planeación estratégica estarán favorecidas. No conviene caer en el exceso de ego ni olvidar la cooperación
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente se beneficia de la energía del Dragón de Metal Yang, que potencia su sabiduría y capacidad de planificación. Es un día ideal para los estudios, la investigación y las decisiones de largo alcance. La astrología aconseja mantener la prudencia y la serenidad. Actividades intelectuales y espirituales serán especialmente provechosas. No conviene dejarse arrastrar por la impaciencia de otros
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): El Caballo se siente inspirado por el dinamismo del Dragón, lo que le aporta entusiasmo y deseo de expansión. Este día favorece viajes, reuniones sociales y proyectos creativos. La astrología recomienda canalizar esta energía con dirección y no dispersarse en exceso. Actividades físicas y al aire libre equilibrarán su vitalidad. No conviene caer en la falta de compromiso con responsabilidades importantes
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La intensidad del Dragón puede resultar abrumadora para la Cabra, que prefiere ambientes más tranquilos. Este día conviene enfocarse en tareas sencillas y en el cuidado personal. La astrología aconseja rodearse de personas que brinden calma y apoyo. Actividades artísticas y de relajación serán favorables. No conviene tomar decisiones importantes bajo presión
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El Dragón de Metal Yang potencia la agilidad mental y social del Mono, generando un día lleno de oportunidades. Es favorable para concretar acuerdos, iniciar colaboraciones y explorar nuevas ideas. La astrología recomienda aprovechar el entusiasmo y mantener el enfoque en lo más importante. Actividades de innovación y comunicación resultarán provechosas. No conviene caer en actitudes manipuladoras
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Gallo se siente fortalecido con la energía del Dragón y el Metal Yang, que refuerzan su disciplina y su capacidad de análisis. Este día favorece logros laborales, orden y planificación a futuro. La astrología sugiere aprovechar para afianzar lazos importantes y mostrar responsabilidad. Actividades de enseñanza y trabajo estructurado resultarán beneficiosas. No conviene ser demasiado crítico con los demás
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): El Perro no siempre se siente cómodo con la fuerza del Dragón, ya que pueden surgir tensiones entre ambas naturalezas. Es recomendable mantener la calma y priorizar la diplomacia. La astrología aconseja no forzar situaciones y centrarse en lo que esté bajo control. Actividades de servicio y apoyo comunitario serán positivas. No conviene entrar en disputas de autoridad
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El Dragón de Metal Yang inspira al Cerdo a salir de su zona de confort y confiar más en sus talentos. Este día es adecuado para fortalecer lazos familiares y explorar nuevas oportunidades. La astrología recomienda actuar con confianza, pero sin descuidar la planificación. Actividades de aprendizaje y encuentros sociales resultan positivos. No conviene caer en la pasividad ni dejar que otros tomen decisiones por él

