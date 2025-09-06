El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Conejo de Tierra Yin, una combinación que resalta la diplomacia, la calma y la búsqueda de equilibrio emocional. La astrología china indica que la influencia del Conejo promueve en los signos la empatía y la suavidad en los vínculos, mientras que el elemento Tierra Yin añade estabilidad y una mirada práctica hacia las responsabilidades. Es un día favorable para el descanso, las reuniones familiares, el arte y las actividades que requieran paciencia. Se recomienda meditar, ordenar el hogar, compartir momentos de calidad y avanzar en tareas administrativas con serenidad. En cambio, conviene evitar los enfrentamientos directos, la competitividad excesiva y las decisiones impulsivas sin análisis previo.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día del Conejo de Tierra