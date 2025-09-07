Un triunfo, un podio y un notición para Mendoza en el Turismo Nacional

Bajo la órbita de APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) el Turismo Nacional lleva disputadas este año 9 fechas y la próxima se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre, en el autódromo de Rosario, en Santa Fe.

Gran victoria de Gonzalo Antolín en Buenos Aires

La buena noticia del regreso del TN a Mendoza fue completa con la victoria de Gonzalo Antolín en la Clase 2, en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

antolin Antolín coronó un gran fin de semana en Buenos Aires.

El sanrafaelino se impuso en la Carrera de los 200 Pilotos donde el sábado había estado muy cerca de celebrar en la carrera de invitados donde Tomás Vitar, otro comprovinciano, venía ganando y quedó fuera en la última curva.

Antolín obtuvo su tercera victoria en la Clase 2 (ganó en Oberá y Trelew, ambas en 2024), cumplió con el requisito que exige el reglamento para ser campeón y quedó tercero en el campeonato, a sólo 6 unidades del líder Francisco Coltrinari.

Lucas Vicino, segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional

En la Clase 3 el mendocino Lucas Vicino, con Toyota Corolla, quedó segundo detrás de Rodrigo Lugón y Julián Santero terminó undécimo en Buenos Aires.

De todas maneras Santero sigue siendo el puntero del campeonato con una diferencia de 57 puntos (258 a 201) respecto de Jorge Barrio.