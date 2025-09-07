Inicio Ovación Automovilismo Turismo Nacional
Un triunfo, un podio y un notición para Mendoza en el Turismo Nacional

El automovilismo nacional volverá a correr en Mendoza y será con el Gran Premio Coronación de la temporada 2025 del Turismo Nacional donde Gonzalo Antolín y Lucas Vicino subieron al podio este domingo.

Gonzalo Antolín ganó en la Clase 2.

El automovilismo nacional volverá a correr en Mendoza y será en noviembre para disputar el Gran Premio Coronación de la temporada 2025 del Turismo Nacional, una de las categorías más atractivas del país.

La fecha señalada es el 29 y 30 de noviembre y la categoría estará presente en el Autódromo General San Martín, de ese departamento, en compañía del Turismo Carretera 2000, que adelantará su última competencia del calendario.

Será el regreso a Mendoza después de una larga espera y no solo de las categorías nacionales sino más específicamente del TN cuyo último antecedente en Mendoza data de septiembre del 2014, cuando Hanna Abdallah (Clase 2) y Pablo Piumetto (Clase 3) fueron los ganadores.

Bajo la órbita de APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo) el Turismo Nacional lleva disputadas este año 9 fechas y la próxima se llevará a cabo el 11 y 12 de octubre, en el autódromo de Rosario, en Santa Fe.

Gran victoria de Gonzalo Antolín en Buenos Aires

La buena noticia del regreso del TN a Mendoza fue completa con la victoria de Gonzalo Antolín en la Clase 2, en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

Antol&iacute;n coron&oacute; un gran fin de semana en Buenos Aires.

El sanrafaelino se impuso en la Carrera de los 200 Pilotos donde el sábado había estado muy cerca de celebrar en la carrera de invitados donde Tomás Vitar, otro comprovinciano, venía ganando y quedó fuera en la última curva.

Antolín obtuvo su tercera victoria en la Clase 2 (ganó en Oberá y Trelew, ambas en 2024), cumplió con el requisito que exige el reglamento para ser campeón y quedó tercero en el campeonato, a sólo 6 unidades del líder Francisco Coltrinari.

Lucas Vicino, segundo en la Clase 3 del Turismo Nacional

En la Clase 3 el mendocino Lucas Vicino, con Toyota Corolla, quedó segundo detrás de Rodrigo Lugón y Julián Santero terminó undécimo en Buenos Aires.

De todas maneras Santero sigue siendo el puntero del campeonato con una diferencia de 57 puntos (258 a 201) respecto de Jorge Barrio.

