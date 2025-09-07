Cuánto ganó Carlos Alcaraz por obtener su segundo US Open y recuperar el número uno del mundo

La final duró 2 horas y 42 minutos y Alcaraz ganó el duelo con Sinner en finales de majors ya que lo había vencido en Roland Garros y había perdido con el italiano en Wimbledon.

De todos modos la rivalidad continuará ya que entre ambos se han repartido los últimos 8 títulos de Grand Slam (4 para cada uno).

Embed - ALCARAZ VENCIÓ A SINNER, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL US OPEN Y REGRESÓ A LA CIMA DEL RANKING | RESUMEN

"Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes".

Los impactantes números de Carlos Alcaraz