Cuánto ganó Carlos Alcaraz por obtener su segundo US Open y recuperar el número uno del mundo

La final duró 2 horas y 42 minutos y Alcaraz ganó el duelo con Sinner en finales de majors ya que lo había vencido en Roland Garros y había perdido con el italiano en Wimbledon.
De todos modos la rivalidad continuará ya que entre ambos se han repartido los últimos 8 títulos de Grand Slam (4 para cada uno).
Embed - ALCARAZ VENCIÓ A SINNER, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL US OPEN Y REGRESÓ A LA CIMA DEL RANKING | RESUMEN
“Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes”. “Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes”.
Los impactantes números de Carlos Alcaraz
- 23 títulos de ATP tiene el español: 6 Grand Slams; 8 Masters 1000: 7 ATP 500 y 2 ATP 250.
- 6 títulos de Grand Slam acumula Alcaraz con solo 22 años: Wimbledon 2023 y 24; Roland Garros 2024 y 25 y el US Open 2022 y 25.
- 22 años y 125 días tiene Alcaraz y solo Bjorn Borg (22 años y 32 días) era más joven al ganar su sexto Grand Slam ya que Nadal lo hizo con con 22 años y 243 días.
- 4 jugadores han ganado más de un Grand Slam en todas las superficies: Alcaraz, Djokovic, Nadal y Mats Wilander.
- 37 triunfos lleva Alcaraz en sus últimos 38 partidos, ha llegado a la final en los últimos 8 torneos ATP y ha ganado 6 de esas 8 finales.
- 6 de sus últimos 58 partidos perdió Sinner y 5 fueron contra Alcaraz.
- 10 victorias y solo 5 derrotas tiene Carlitos ante Sinner (5 a 1 en finales con caída en Wimbledon 2025).
- 7 títulos y 61 partidos ganó Alcaraz este año, es el más ganador.