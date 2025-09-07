Inicio Ovación Tenis Carlos Alcaraz
Tenis internacional

Cuánto ganó Carlos Alcaraz por obtener su segundo US Open y recuperar el número uno del mundo

Carlos Alcaraz se quedó por segunda vez con el título del US Open al vencer al italiano Jannik Sinner en cuatro sets para arrebatarle el número uno del ranking mundial.

Por UNO
Carlos Alcaraz recuperó el título del US Open y el número uno.

Carlos Alcaraz recuperó el título del US Open y el número uno.

Carlos Alcaraz se quedó por segunda vez con el título del US Open al vencer al italiano Jannik Sinner en cuatro sets para arrebatarle además el número uno del ranking mundial.

El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para volver a reinar en el Grand Slam neoyorquino que había ganado en 2022 y llevarse un premio de 5 millones de dólares que se suma a los 10.631.000 dólares acumulados este año.

alcaraz 2
Carlos Alcaraz superó a Jannik Sinner en la final del US Open.

Carlos Alcaraz superó a Jannik Sinner en la final del US Open.

Además, Carlitos superará largamente los 50 millones de dólares en ganancias oficiales en su carrera ya que antes de este certamen tenía en su cuenta 48.500.000 dólares obtenidos en torneos de ATP.

La final duró 2 horas y 42 minutos y Alcaraz ganó el duelo con Sinner en finales de majors ya que lo había vencido en Roland Garros y había perdido con el italiano en Wimbledon.

De todos modos la rivalidad continuará ya que entre ambos se han repartido los últimos 8 títulos de Grand Slam (4 para cada uno).

Embed - ALCARAZ VENCIÓ A SINNER, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL US OPEN Y REGRESÓ A LA CIMA DEL RANKING | RESUMEN

“Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes”. “Tengo mucha suerte de tener a mi equipo y a mi familia. Me hicieron mejor tanto en la parte deportiva como en la personal. Esto que estoy consiguiendo no es solo mío, es también de ustedes”.

Los impactantes números de Carlos Alcaraz

  • 23 títulos de ATP tiene el español: 6 Grand Slams; 8 Masters 1000: 7 ATP 500 y 2 ATP 250.
  • 6 títulos de Grand Slam acumula Alcaraz con solo 22 años: Wimbledon 2023 y 24; Roland Garros 2024 y 25 y el US Open 2022 y 25.
  • 22 años y 125 días tiene Alcaraz y solo Bjorn Borg (22 años y 32 días) era más joven al ganar su sexto Grand Slam ya que Nadal lo hizo con con 22 años y 243 días.
  • 4 jugadores han ganado más de un Grand Slam en todas las superficies: Alcaraz, Djokovic, Nadal y Mats Wilander.
  • 37 triunfos lleva Alcaraz en sus últimos 38 partidos, ha llegado a la final en los últimos 8 torneos ATP y ha ganado 6 de esas 8 finales.
  • 6 de sus últimos 58 partidos perdió Sinner y 5 fueron contra Alcaraz.
  • 10 victorias y solo 5 derrotas tiene Carlitos ante Sinner (5 a 1 en finales con caída en Wimbledon 2025).
  • 7 títulos y 61 partidos ganó Alcaraz este año, es el más ganador.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas