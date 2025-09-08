El Chapu Nocioni, en Mendoza: adónde estuvo uno de los referentes de la Generación Dorada

El destacado deportista, de 2,03m. de altura, está dedicado actualmente a su labor de comentarista de básquet en ESPN y también a la producción agrícola.

No es la primera vez que Nocioni visita Mendoza ya que no solo estuvo en 2018 para dar charlas a empresarios, sino que a fines del año pasado lo hizo junto a sus compañeros de la Generación Dorada para celebrar los 20 años de la medalla olímpica obtenida en Atenas.

El Chapu Nocioni, un referente de la Generación Dorada

Andrés Nocioni tuvo una larga trayectoria de 22 años como profesional en la que jugó en Argentina para Racing, Olimpia de Venado Tuerto, Independiente de General Pico y Peñarol de Mar del Plata; en España lo hizo en el Tau, Baskonia y Real Madrid, donde se retiró, pero antes estuvo en la NBA donde jugó en Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadephia Sixers.

nocioni bulls 1

En la Selección Argentina estuvo entre 1999 y 2016, jugó 121 partidos oficiales, estuvo en cuatro Juegos Olímpicos obteniendo dos medallas (oro en 2004 y bronce en 2008) y fue subcampeón del Mundial 2002, entre otros logros.