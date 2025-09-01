La segunda categoría profesional del básquet argentino tendrá su inicio en los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos Conferencias (Sur y Norte) con formato todos contra todos, juegos de ida y vuelta, con un total de 16 juegos por equipo.

Rivadavia-Básquet.jpg Rivadavia Básquet seguirá como animador de la segunda categoría del básquet argentino.

Huracán Las Heras tuvo su debut en el baloncesto nacional en el primer semestre, donde tuvo una auspiciosa participación en el Torneo Federal, donde llegó a los cuartos de final, donde cayeron ante los tucumanos de Talleres de Tafí Viejo.

El formato de la Liga Argentina de Básquet 2025/26

Tras la Serie Regular -a finales de marzo-, los equipos quedarán clasificados del 1º al 17º puesto en cada Conferencia. Para los playoffs, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada Conferencia esperarán la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

Las series de octavos de final se disputarán dentro de cada conferencia y en cuartos de final los cuatro mejores equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán al Campeón de la Liga Argentina de Básquet y al ascendido a la Liga Nacional 2026/27.

basquet-torneo federal-huracan las heras-rivadavia (1)

Las Conferencias de la Liga Argentina de Básquet

Conferencia Norte

Aquí están los equipos mendocinos: Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Bochas de Colonia Caroya, Colón de Santa Fe, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Tucumán, Fusión Riojana, Hindú de Córdoba, Huracán Las Heras, Independiente de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Rivadavia Básquet, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Galvez, Sportivo Suardi, Villa San Martín de Resistencia.

Conferencia Sur

está conformada por: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, El Talar, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Lanús, Pergamino Básquet, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing de Avellaneda, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Unión de Mar del Plata, Villa Mitre de Bahía Blanca.