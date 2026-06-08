Cuáles son las plataformas de streaming para ver los partidos del Mundial 2026 y cuánto vale la suscripción por mes

Para contratar este servicio, según informa DirecTV en su sitio web, el precio inicial es de $31.900 por mes (Plan Fútbol total) o $35.200 por mes (Plan Streaming).

planes dgo DGO es una de las plataformas que transmitirá los 104 partidos.

Flow

Tras un acuerdo con DirecTV, la plataforma de streaming Flow incorpora a su grilla los canales de DSports. Por lo tanto, quienes tengan suscripción en dicho servicio podrán disfrutar también los 104 partidos del Mundial 2026.

Para contratar este servicio, según informa Flow en su sitio oficial, el precio inicial es de $15.320 por mes (incluye como extra, además de los canales DSports, el streaming de Paramount+).

Paramount+

Este servicio de streaming también firmó un acuerdo con DirecTV, por lo que quienes tengan Paramount+ en su televisor, celular o tablet también podrá ver la totalidad de cotejos, desde el partido inaugural hasta el duelo decisivo del 19 de julio.

Para contratar este servicio, según informa Paramount en su sitio oficial, el precio inicial es de $5.578 por mes.

paramount Paramount+, una de las plataformas de streaming que transmitirá el Mundial 2026.

Disney+ Premium

El servicio Premium de Disney contará con 30 partidos del Mundial 2026. En concreto, serán 22 cotejos de la fase de grupos, dos de 16avos de final, dos de 8vos de final, uno de 4tos de final, amabas semifinales y final.

Para contratar este servicio, según informa Disney en su sitio oficial, el precio es de $11.999 por mes (valor está sujeto a una contratación obligatoria de 2 meses).