El Mundial 2026 está al caer. El próximo 11 de junio, con México y Sudáfrica, comenzará la maratón deportiva que ningún amante del fútbol se quiere perder. Además de la transmisión de Canal 7 con más de 30 partidos, podrás seguir la cita mundialista en distintas plataformas de streaming. A continuación, repasamos cada una de ellas.
Cuáles son las plataformas de streaming para ver los partidos del Mundial 2026 y cuánto vale la suscripción por mes
El 11 de junio comienza el Mundial 2026 y si querés verlo en vivo desde tu teléfono te dejo un listado con las plataformas de streaming para no perderte nada
Una por una: estas son todas las plataformas de streaming para ver los partidos del Mundial 2026
De acuerdo a los derechos adquiridos previamente, algunas plataformas de streaming transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que otras tienen un pequeño porcentaje de cotejos (cerca de 30 partidos). Conocé en detalle cada una de ellas.
- DGO
Debido a que DirecTV adquirió los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026, su plataforma de streaming, DGO, nos permitirá ver desde el cotejo inaugural entre México y Sudáfrica del próximo 11 de junio hasta el partido final del 19 de julio, todo a través del canal DSports.
Para contratar este servicio, según informa DirecTV en su sitio web, el precio inicial es de $31.900 por mes (Plan Fútbol total) o $35.200 por mes (Plan Streaming).
- Flow
Tras un acuerdo con DirecTV, la plataforma de streaming Flow incorpora a su grilla los canales de DSports. Por lo tanto, quienes tengan suscripción en dicho servicio podrán disfrutar también los 104 partidos del Mundial 2026.
Para contratar este servicio, según informa Flow en su sitio oficial, el precio inicial es de $15.320 por mes (incluye como extra, además de los canales DSports, el streaming de Paramount+).
- Paramount+
Este servicio de streaming también firmó un acuerdo con DirecTV, por lo que quienes tengan Paramount+ en su televisor, celular o tablet también podrá ver la totalidad de cotejos, desde el partido inaugural hasta el duelo decisivo del 19 de julio.
Para contratar este servicio, según informa Paramount en su sitio oficial, el precio inicial es de $5.578 por mes.
- Disney+ Premium
El servicio Premium de Disney contará con 30 partidos del Mundial 2026. En concreto, serán 22 cotejos de la fase de grupos, dos de 16avos de final, dos de 8vos de final, uno de 4tos de final, amabas semifinales y final.
Para contratar este servicio, según informa Disney en su sitio oficial, el precio es de $11.999 por mes (valor está sujeto a una contratación obligatoria de 2 meses).