Para los geólogos, el Evento Pluvial Carniano es uno de los capítulos más importantes de la historia de la Tierra

Existen una gran cantidad de fenómenos, pero en la historia han sucedido algunos increíbles que no todo el mundo conoce. Hace varios años sucedió una de las lluvias más largas de la historia, la cual duró dos millones de años. A continuación te contaremos todos los detalles de este suceso.

Qué sucedió en este evento

Este fenómeno sucedió en el período Triásico, en el inicio de la era de los reptiles. Incluso antes, al final del Período Pérmico, el clima de la Tierra había experimentado una sequía prolongada que duró entre 80.000 y 200.000 años. Entonces, de repente, comenzaron a caer lluvias torrenciales. No duraron 40 días y 40 noches como el diluvio bíblico.

Esta lluvia duró nada más y nada menos que dos millones de años.

Este extenso lapso de tiempo, denominado Episodio Pluvial Carniano (EPC), no fue, en realidad, un solo suceso de lluvia constante, sino más bien varios ciclos con grandes volúmenes de lluvia sucesivamente (dando la impresión de ser continua) que se prolongaron por millones de años.

El fenómeno ocurrió hace entre 232 y 234 millones de años, cambiando radicalmente el clima y el paisaje del planeta. Se desconoce la causa de este evento climático, que se encuentra entre las cinco grandes extinciones masivas.

Por qué sucedió esta lluvia

Las causas principales por la que sucedió este fenómeno son

  • Vulcanismo masivo: la causa principal fueron las erupciones volcánicas a gran escala en la provincia de Wrangellia, en el oeste de Canadá.
  • Liberación de gases: estas erupciones liberaron enormes volúmenes de basalto volcánico y gases que impactaron la atmósfera terrestre a nivel global.
La Tierra estaba irreconocible cuando finalmente cesó la lluvia. El desierto casi inhabitable que antaño cubría el supercontinente Pangea dio paso a densos bosques repletos de coníferas.

Aparecieron corales en los océanos y nuevos grupos de plancton, lo que indicó cambios en los ecosistemas marinos, con la aparición de las primeras tortugas, tiburones y peces óseos.

