Este extenso lapso de tiempo, denominado Episodio Pluvial Carniano (EPC), no fue, en realidad, un solo suceso de lluvia constante, sino más bien varios ciclos con grandes volúmenes de lluvia sucesivamente (dando la impresión de ser continua) que se prolongaron por millones de años.

El fenómeno ocurrió hace entre 232 y 234 millones de años, cambiando radicalmente el clima y el paisaje del planeta. Se desconoce la causa de este evento climático, que se encuentra entre las cinco grandes extinciones masivas.

Por qué sucedió esta lluvia

Las causas principales por la que sucedió este fenómeno son

Vulcanismo masivo: la causa principal fueron las erupciones volcánicas a gran escala en la provincia de Wrangellia, en el oeste de Canadá.

Liberación de gases: estas erupciones liberaron enormes volúmenes de basalto volcánico y gases que impactaron la atmósfera terrestre a nivel global.

La Tierra estaba irreconocible cuando finalmente cesó la lluvia. El desierto casi inhabitable que antaño cubría el supercontinente Pangea dio paso a densos bosques repletos de coníferas.

Aparecieron corales en los océanos y nuevos grupos de plancton, lo que indicó cambios en los ecosistemas marinos, con la aparición de las primeras tortugas, tiburones y peces óseos.