hawaii

El más reciente en la lista de los cinco primeros es el campo de golf Pali en Oahu, donde se registraron 247 días consecutivos de lluvia medible entre 1993 y 1994.

Si incluimos la traza de lluvia que en meteorología significa la probabilidad de que se produzcan precipitaciones en una región determinada, la aldea hawaiana de Honomu Maki, en Oahu, registró 881 días consecutivos, más de dos años, entre finales de 1913 y principios de 1916, dando lugar a una inmensa selva tropical en la región.

Por qué sucede este fenómeno

La zona de Honomu Maki, en Oahu, vivió durante dos años y medio bajo lluvias o rastros de lluvia constantes. Esto se debió a:

lluvia