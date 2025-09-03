Esta zona es propensa a que llueva de manera seguida

Un conocimiento general es que depende la zona es donde ocurren mayores lluvias en el mundo. Sucedió una vez en la historia que una lluvia duró 881. A continuación te contaremos la razón por la que se generó este fenómeno y en qué parte del mundo ocurrió.

La lluvia más larga

Según la información que comparte The weather channel entre 1939 y 1940, el rancho Maunawili, en la isla de Oahu, registró 331 días consecutivos con lluvia medible, según climatólogo de la Universidad de Alaska-Fairbanks y del Centro Climático Regional Occidental (WRCC).

Otros cuatro lugares de Hawái completan el top cinco con más días consecutivos de lluvia medible en Estados Unidos: dos en la Isla Grande y dos en Oahu. Todos estos lugares han registrado rachas de más de 200 días de lluvia medible.

El más reciente en la lista de los cinco primeros es el campo de golf Pali en Oahu, donde se registraron 247 días consecutivos de lluvia medible entre 1993 y 1994.

Si incluimos la traza de lluvia que en meteorología significa la probabilidad de que se produzcan precipitaciones en una región determinada, la aldea hawaiana de Honomu Maki, en Oahu, registró 881 días consecutivos, más de dos años, entre finales de 1913 y principios de 1916, dando lugar a una inmensa selva tropical en la región.

Por qué sucede este fenómeno

La zona de Honomu Maki, en Oahu, vivió durante dos años y medio bajo lluvias o rastros de lluvia constantes. Esto se debió a:

  • La época de lluvias inició en octubre, cuando comienza el invierno y, por tanto, la época de mayores precipitaciones.
  • En promedio, en Hawaii suele llover casi la mitad del año (aunque esta vez se extendió a dos años y medio).
  • El clima tropical y las zonas selváticas, la región es más propensa a las precipitaciones que otras partes del mundo, como por ejemplo las áridas.
  • Los vientos del este que van hacia las montañas de la zona.

