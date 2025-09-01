AYSAM informó que el servicio de agua se normalizó en el Gran Mendoza tras la tormenta de Santa Rosa

Ese valor superaba "los parámetros habituales de operación y obligó a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy con el objetivo de preservar la calidad del servicio", admitió AYSAM. Luego, de acuerdo a fuentes de la empresa, el servicio comenzó a normalizarse.

lluvias mendoza Las Lluvias de la tormenta de Santa Rosa dejó sus secuelas en Mendoza. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Desborde de cloacas

Pero hubo otra consecuencia indeseada de las intensas lluvias del fin de semana. En algunas zonas de Guaymallén colapsó la red de cloacas, lo que también obligó a AYSAM a intervenir.

Sin embargo, en este caso la empresa lo atribuyó a "conexiones indebidas de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario, una práctica prohibida".

Según la explicación del área técnica de la compañía, frente a las tormentas eso "provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso".

El cuadro se produjo en Villa Nueva y Dorrego. Y el informe señala afectación tanto en conexiones domiciliarias como en la propia red.

En concreto, una veintena de bocas de registro se desbordaron, así como también en 9 conexiones residenciales y la colectora máxima.