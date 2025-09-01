Inicio Sociedad AySam
AYSAM informó que el servicio de agua se normalizó en el Gran Mendoza tras la tormenta de Santa Rosa

AYSAM pidió un consumo responsable luego de algunas horas con agua turbia a causa de la tormenta de Santa Rosa. En Guaymallén hubo desbordes cloacales

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
La lluvia colapsó cloacas y complico la potabilización del agua.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Aguas Mendocinas (AYSAM) informó que luego de las intensas tormentas registradas durante el fin de semana -lo que produjo elevada turbiedad en los canales de ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores- el servicio de agua potable se encuentra normalizado en toda el Área Metropolitana del Gran Mendoza.

Además, hubo desbordes en la red de cloacas de algunas zonas.

La situación del agua potable en Mendoza

En la zona de Urfalino (Agua de las Avispas), la empresa prestadora del suministro de agua potable detectó "niveles elevados" de turbiedad, lo que en su momento empezó a complicar la capacidad de potabilización de las plantas. Concretamente, el nivel trepó a 5000 NTU (Unidades de Turbidez Nefelométricas), la medida estándar de partículas en suspensión del agua, que determina si es apta o no para el consumo humano.

Ese valor superaba "los parámetros habituales de operación y obligó a reducir temporalmente la producción en las plantas de Benegas y Alto Godoy con el objetivo de preservar la calidad del servicio", admitió AYSAM. Luego, de acuerdo a fuentes de la empresa, el servicio comenzó a normalizarse.

Desborde de cloacas

Pero hubo otra consecuencia indeseada de las intensas lluvias del fin de semana. En algunas zonas de Guaymallén colapsó la red de cloacas, lo que también obligó a AYSAM a intervenir.

Sin embargo, en este caso la empresa lo atribuyó a "conexiones indebidas de desagües pluviales al sistema cloacal domiciliario, una práctica prohibida".

Según la explicación del área técnica de la compañía, frente a las tormentas eso "provoca un aumento significativo del caudal en las colectoras principales, generando su colapso".

El cuadro se produjo en Villa Nueva y Dorrego. Y el informe señala afectación tanto en conexiones domiciliarias como en la propia red.

En concreto, una veintena de bocas de registro se desbordaron, así como también en 9 conexiones residenciales y la colectora máxima.

