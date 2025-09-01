La tormenta de Santa Rosa alcanzó el récord histórico de lluvias de invierno desde 1956

La tormenta de Santa Rosa dejó lluvias históricas en Mendoza

"El récord de precipitaciones se rompió", señaló Maximiliano Viale, quien expresó que el evento duró dos días con "lluvias históricas", ya que en la zona del aeropuerto de Mendoza se registraron 50 milímetros en los dos días.

"Es la lluvia más importante del invierno desde 1956, pero igualó un récord anterior registrado el 27 de septiembre de 1995, cuando también se registraron 50 milímetros en dos días".

tormenta de santa rosa Maximiliano Viale El doctor en meteorología Maximiliano Viale detalló cómo transcurrió la tormenta de Santa Rosa en Mendoza.

Además, Viale señaló que por la tormenta de Santa Rosa en Malargüe cayeron 73 milímetros, en San Rafael 68 milímetros, en San Martín 75 milímetros, en el Observatorio de Mendoza se registraron 54 milímetros: "Todos valores muy altos para zona de desierto y en esta época seca".

Los problemas que dejó la tormenta de Santa Rosa

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, sostuvo que las tormentas y lluvias del fin de semana provocaron problemas en varios sectores de la provincia, con un total de 1.725 intervenciones.

"Los departamentos más afectados fueron el Valle de Uco, especialmente en San Carlos y Tunuyán, donde hubo entre 350 y 360 asistencias en cada comuna". Las lluvias fue abundante también en en San Rafael, en Lavalle, Santa Rosa, San Martín fueron otras de las comunas muy complicadas como consecuencia del las precipitaciones.

evacuados lluvia guaymallén 2 Varias personas necesitaron asistencia y hasta ser evacuados por las lluvias que trajo la tormenta de Santa Rosa en Mendoza. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

"Hubo que evacuar a 8 personas en San Carlos, otras 26 en Guaymallén y en el resto hubo mucha ayuda de personal de Desarrollo Social que asistieron a la gente con diferentes elementos", destacó Burrieza.

Explicó que una semana antes de la tormenta de Santa Rosa se hizo un trabajo previo con los municipios para tener listos centros para personas que tuvieran que ser evacuadas, al igual que "con personal de Desarrollo Social para estar a la altura de las diferentes circunstancias", indicó el funcionario.