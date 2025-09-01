Inicio Sociedad lluvias
Evacuaron a 8 familias de Guaymallén por la inundación de sus viviendas tras las intensas lluvias

Defensa Civil asistió a habitantes de un barrio ubicado en la zona de Los Corralitos tras el anegamiento de sus casas por las lluvias

Por UNO
Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El fenómeno de las importantes lluvias que se dio todo Mendoza durante el fin de semana pasado estuvo acompañado por una importante labor de las autoridades para asistir a familiar que sufrieron las inundaciones de sus viviendas. Fue el caso de varias personas en Guaymallén que debieron ser evacuadas de un barrio en las últimas horas del domingo.

Según la información oficial, minutos antes de la medianoche se debió asistir a 8 familias del barrio San Vicente, ubicado en Los Corralitos. Se trata de 26 personas en total, en su mayoría niños, que tuvieron que ser evacuadas debido al anegamiento de sus casas.

En el operativo intervino personal de Asistencia Social de la Municipalidad de Guaymallén, Defensa Civil y también efectivos policiales. Los evacuados por las lluvias fueron trasladados y pasaron la noche en el Polideportivo Nicolino Locche, ubicado en la zona de Los Guindos.

Operativos tras las lluvias

Las lluvias del fin de semana dejaron un promedio de 50 milímetros de agua caída durante el sábado y domingo, alcanzando así récord históricos que databan desde hace 3 décadas aproximadamente. De esta forma se igualó el fenómeno climático de este tipo ocurrido durante invierno que fue el 27 de septiembre de 2025.

Esto generó varias acciones por parte de las autoridades, especialmente de Defensa Civil, que hasta la noche del domingo había tenido 1.699 intervenciones con la asistencia a 750 personas. Justamente Guaymallén fue uno de los departamentos donde más labor tuvieron por las lluvias, con casi 50 procedimientos de los cuales 7 fueron por filtraciones de techo, 2 por derrumbes, 7 por postes caídos y 5 por árboles caídos.

Además, por las intensas precipitaciones tanto de agua como de nieve, las vialidades Nacional y Provincial debieron interrumpir el tránsito en varias rutas y el paso a Chile fue cerrado, aunque desde las 10 de este lunes se reabrirá luego del temporal de lluvias que afecto también alta montaña durante el fin de semana.

