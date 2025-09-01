Evacuaron a 8 familias de Guaymallén por la inundación de sus viviendas tras las intensas lluvias

Tormenta1 Las lluvias afectaron Guaymallén de forma considerable.

Operativos tras las lluvias

Las lluvias del fin de semana dejaron un promedio de 50 milímetros de agua caída durante el sábado y domingo, alcanzando así récord históricos que databan desde hace 3 décadas aproximadamente. De esta forma se igualó el fenómeno climático de este tipo ocurrido durante invierno que fue el 27 de septiembre de 2025.

Esto generó varias acciones por parte de las autoridades, especialmente de Defensa Civil, que hasta la noche del domingo había tenido 1.699 intervenciones con la asistencia a 750 personas. Justamente Guaymallén fue uno de los departamentos donde más labor tuvieron por las lluvias, con casi 50 procedimientos de los cuales 7 fueron por filtraciones de techo, 2 por derrumbes, 7 por postes caídos y 5 por árboles caídos.

Además, por las intensas precipitaciones tanto de agua como de nieve, las vialidades Nacional y Provincial debieron interrumpir el tránsito en varias rutas y el paso a Chile fue cerrado, aunque desde las 10 de este lunes se reabrirá luego del temporal de lluvias que afecto también alta montaña durante el fin de semana.