Histórico en Mendoza: 50 mm de lluvia en 48 horas igualaron un récord de casi 70 años

Pasó la Tormenta de Santa Rosa por la provincia de Mendoza y varias zonas se vieron afectadas por la gran cantidad de lluvia que llegó

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Mendoza fue una de las provincias con mayor precipitación
Luego de la pasada de la Tormenta de Santa Rosa en la provincia de Mendoza, muchas zonas se vieron afectadas por la gran cantidad de agua que cayó. A continuación te contaremos todos lo detalles sobre este fenómeno y cómo afectó a la zona durante todo el fin de semana.

Tormenta de Santa Rosa en el país

Desde el sábado, las precipitaciones y tormentas se expandieron y agravaron en toda la región central del país, con un impacto particular en la zona este de Córdoba y el sur de Santa Fe, donde las lluvias excedieron ampliamente los 100 mm.

Según MeteoRed: agosto cierra como un mes de grandes excesos de lluvia en distintos puntos de la zona central de la Argentina, y anegamientos en amplias áreas rurales del sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires, que seguramente estarán agravándose en las próximas horas con las precipitaciones actuales.

tormenta santa rosa
Estas son las zonas que fueron afectadas por fuertes tormentas

El tramo final de esta ciclogénesis estará entonces afectando con lluvias y tormentas aisladas en la primera parte de este lunes 1 de septiembre a la franja más oriental del país, es decir, las provincias del Litoral y Buenos Aires.

A partir del martes 2 el foco de atención se trasladará a la Patagonia argentina, dado que allí estará comenzando a ingresar una masa de aire frío

Récord en Mendoza

Durante el sábado, las precipitaciones fueron muy destacadas en la provincia de Mendoza, especialmente sobre la porción sur, en donde se reportaron por ejemplo marcas de más de 50 mm en San Rafael, y más de 70 mm con nieve intermitente en Malargüe.

lluvias mendoza
Gran cantidad de casas se vieron afectadas por la tormenta

Según el meteorólogo e Investigador en Ciencias Atmosféricas en el CONICET, se registraron 50 mm de lluvia entre el 30 y 31 de agosto de 2025, lo que iguala el evento número 1 del periodo invernal (entre mayo y sept) desde 1956, ocurrido el 27 de septiembre de 1995 con 50mm

