Histórico en Mendoza: 50 mm de lluvia en 48 horas igualaron un récord de casi 70 años

tormenta santa rosa Estas son las zonas que fueron afectadas por fuertes tormentas

El tramo final de esta ciclogénesis estará entonces afectando con lluvias y tormentas aisladas en la primera parte de este lunes 1 de septiembre a la franja más oriental del país, es decir, las provincias del Litoral y Buenos Aires.

A partir del martes 2 el foco de atención se trasladará a la Patagonia argentina, dado que allí estará comenzando a ingresar una masa de aire frío

Récord en Mendoza

Durante el sábado, las precipitaciones fueron muy destacadas en la provincia de Mendoza, especialmente sobre la porción sur, en donde se reportaron por ejemplo marcas de más de 50 mm en San Rafael, y más de 70 mm con nieve intermitente en Malargüe.

lluvias mendoza Gran cantidad de casas se vieron afectadas por la tormenta Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Según el meteorólogo e Investigador en Ciencias Atmosféricas en el CONICET, se registraron 50 mm de lluvia entre el 30 y 31 de agosto de 2025, lo que iguala el evento número 1 del periodo invernal (entre mayo y sept) desde 1956, ocurrido el 27 de septiembre de 1995 con 50mm