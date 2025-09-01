Toma las medidas necesarias para cuidarte frente a la Tormenta de Santa Rosa

Toma las medidas necesarias para cuidarte frente a la Tormenta de Santa Rosa

La Tormenta de Santa Rosa llegó a su fin en muchas provincias, pero aún sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte lluvias a las provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Buenos Aires este lunes 1 de septiembre. El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.

mapa_alertas - 2025-09-01T092246.706
Estas son las áreas de la provincia en alerta

Estas son las áreas de la provincia en alerta

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvias mendoza
Evita salir durante un alerta

Evita salir durante un alerta

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

