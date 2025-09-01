Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Buenos Aires este lunes 1 de septiembre. El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.

mapa_alertas - 2025-09-01T092246.706 Estas son las áreas de la provincia en alerta

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.