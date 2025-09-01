La Tormenta de Santa Rosa llegó a su fin en muchas provincias, pero aún sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte lluvias a las provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
