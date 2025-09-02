En la provincia de Mendoza, el último récord era del año 2005 con 32.8 mm. La lluvia de Santa Rosa alcanzó y superó este evento con 64.2 mm.

Cómo sigue el tiempo

Según MeteoRed: a lo largo de este lunes 1° de septiembre el centro y norte del Litoral seguirán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, con el avance lento del frente frío por la región.

Sobre la provincia de Buenos Aires se producirá una gradual mejora de las condiciones conforme el sistema de baja presión se aleje hacia aguas del Atlántico. En buena parte del norte, noroeste, centro y oeste del país, como así también sobre el norte patagónico, se presentarán condiciones de buen tiempo con cielo parcialmente nublado.

lluvia techo Muchas casas se vieron afectadas por la gran cantidad de lluvia

A lo largo de esta segunda mitad de semana se irá afianzando el ingreso de aire frío a todo el centro del país, con el retorno de mañanas frías y probables heladas.

La mañana del viernes 5 aparenta ser la más fría de esta semana en la región Pampeana, con presencia de heladas leves a moderadas en intensidad, con registros mínimos de 3 a 4 °C bajo cero en el interior de la provincia de Buenos Aires y distintos sectores de La Pampa.