Costura barata y sencilla: cómo hacer una bolsa para maquillaje en casa y con un truco

Lo mejor es tener una bolsa de maquillaje amplia, impermeable y con un cierre seguro. También se pueden confeccionar bolsas con compartimentos y secciones separadas, aunque ese truco es un poco más complejo y avanzado.

postacosméticos de tela Las bolsas artesanales de maquillaje deben proteger los cosméticos del calor, el sol y la humedad.

La costura es una actividad de casa muy sencilla y necesaria. Lo ideal es comenzar a coser de a poco y siempre contar con algún truco de hilos. Es normal frustrarse y cometer errores cuando recién empiezas a coser en casa. La costura es un coser y descoser constante hasta lograr los objetivos buscados.