Costura barata y sencilla: cómo hacer una bolsa para maquillaje en casa y con un truco

Este tipo de tareas artesanales son muy beneficiosas para la salud mental y física. Confeccionar tus propias prendas y accesorios en casa te permite ahorrar, reutilizar materiales, aprovechar telas viejas y diseñar tu ropa a medida y gusto personal.
Paso a paso: cómo coser una bolsa para maquillaje en casa y con un truco
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: dos rectángulos de tela cicap o cordura (ambas son telas impermeables, resistentes y duraderas), hilo del color de la tela, aguja y un abrojo también del color de la tela.
Esta bolsa de maquillaje es ideal para trasladar los productos a todas partes en el bolso, cartera o para llevar a un viaje en la valija.
abrojo y tela
Lo mejor es usar telas plásticas, impermeables y resistentes.
- El primer paso de este truco consiste en coser los abrojos a la tela. Lo ideal es coser los bordes y realizar una cruz o X en el centro para que quede más reforzado. Coloca los abrojos en uno de los bordes de cada tela en el lado del revés. El abrojo tiene que ser de la medida del borde.
- Enfrenta los derechos de tela con los abrojos ya cosidos y realiza una costura recta en la parte inferior y los costados.
- Voltea la bolsa de maquillaje y junta los abrojos para corroborar que cierra bien. Un truco muy sencillo, rápido y creativo.
Consejos para mantener el maquillaje siempre limpio y ordenado
maquillajes
Es importante revisar el vencimiento del maquillaje y mantener los envases siempre limpios.
- Revisa el maquillaje cada cierto tiempo para verificar las fechas de vencimiento y el estado de los productos.
- Ordena el maquillaje por categoría, color y frecuencia de uso.
- Guarda el maquillaje de manera vertical para evitar derrames.
- Puedes colocar algunas etiquetas en el maquillaje para distinguirlo.
- Guarda el maquillaje en un espacio de casa seco y fresco. El calor puede derretir o descomponer los productos.