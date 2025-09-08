Inicio Sociedad Maquillaje
Muy fácil

Costura barata y sencilla: cómo hacer una bolsa para maquillaje en casa y con un truco

Para mantener el maquillaje siempre ordenado y en perfecto estado, es importante tener alguna bolsa o portacosméticos de tela amplio y resistente

Isabella Brosio
Un truco de costura en casa muy sencillo que puedes realizar con retazos de tela y de la medida que prefieras. 

Los portacosméticos o bolsas de maquillaje son un accesorio clave y necesario para trasladar los cosméticos a todas partes, mantenerlos impecables y evitar extravíos. Con un truco de costura en casa, pocos materiales y algunos pasos, puedes confeccionar tu propia bolsa de maquillaje.

Lo mejor es tener una bolsa de maquillaje amplia, impermeable y con un cierre seguro. También se pueden confeccionar bolsas con compartimentos y secciones separadas, aunque ese truco es un poco más complejo y avanzado.

postacosméticos de tela
Las bolsas artesanales de maquillaje deben proteger los cosméticos del calor, el sol y la humedad.

La costura es una actividad de casa muy sencilla y necesaria. Lo ideal es comenzar a coser de a poco y siempre contar con algún truco de hilos. Es normal frustrarse y cometer errores cuando recién empiezas a coser en casa. La costura es un coser y descoser constante hasta lograr los objetivos buscados.

Este tipo de tareas artesanales son muy beneficiosas para la salud mental y física. Confeccionar tus propias prendas y accesorios en casa te permite ahorrar, reutilizar materiales, aprovechar telas viejas y diseñar tu ropa a medida y gusto personal.

Paso a paso: cómo coser una bolsa para maquillaje en casa y con un truco

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: dos rectángulos de tela cicap o cordura (ambas son telas impermeables, resistentes y duraderas), hilo del color de la tela, aguja y un abrojo también del color de la tela.

Esta bolsa de maquillaje es ideal para trasladar los productos a todas partes en el bolso, cartera o para llevar a un viaje en la valija.

abrojo y tela
Lo mejor es usar telas plásticas, impermeables y resistentes.

  1. El primer paso de este truco consiste en coser los abrojos a la tela. Lo ideal es coser los bordes y realizar una cruz o X en el centro para que quede más reforzado. Coloca los abrojos en uno de los bordes de cada tela en el lado del revés. El abrojo tiene que ser de la medida del borde.
  2. Enfrenta los derechos de tela con los abrojos ya cosidos y realiza una costura recta en la parte inferior y los costados.
  3. Voltea la bolsa de maquillaje y junta los abrojos para corroborar que cierra bien. Un truco muy sencillo, rápido y creativo.

Consejos para mantener el maquillaje siempre limpio y ordenado

maquillajes
Es importante revisar el vencimiento del maquillaje y mantener los envases siempre limpios.

Es importante revisar el vencimiento del maquillaje y mantener los envases siempre limpios.

  • Revisa el maquillaje cada cierto tiempo para verificar las fechas de vencimiento y el estado de los productos.
  • Ordena el maquillaje por categoría, color y frecuencia de uso.
  • Guarda el maquillaje de manera vertical para evitar derrames.
  • Puedes colocar algunas etiquetas en el maquillaje para distinguirlo.
  • Guarda el maquillaje en un espacio de casa seco y fresco. El calor puede derretir o descomponer los productos.

