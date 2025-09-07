Cómo maquillarse los ojos con sombras metalizadas y que no se corran

Maquillaje metalizado La sombra de ojos metalizada debe aplicarse de a poco y de a toquecitos.

El siguiente paso es preparar el párpado, y para ello es esencial aplicar la sombra de ojos metalizada con los dedos o con una brocha plana y tupida. Te aconsejamos ir aplicando el producto de a poco y de a toquecitos, ya que de esta manera no quedarán residuos del producto en el resto del rostro.

Luego podrás arquear y maquillar las pestañas, y finalizar el resto del maquillaje. Se recomienda elegir un labial nude o un gloss, ya que de esta manera la atención estará puesta en la mirada, y no en el resto del rostro.

En caso de no querer maquillar todo el párpado, otra opción válida y rápida de realizar es elegir delineadores. La marca de maquillaje AVON cuenta con una línea de delineadores de ojos en gel con colores metalizados (línea Power Stay), los cuales ayudan a conseguir un trazado preciso en el ojo, y además no se corren.

Estos delineadores de ojos en gel duran intactos por 24 horas, y además puede difuminarse con una brocha o con los dedos, y de esta manera se puede conseguir un acabado más sencillo para usar durante el día.

AVON fue la marca de maquillaje oficial del BAFWEEK, y Guadalupe Barreto, Key Makeup Artist de la marca para el evento, aseguró que estos delineadores en gel metalizados son la mejor opción para poder jugar con el maquillaje sin perder naturalidad ni identidad.

*Diario UNO no mantiene relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.