Cómo maquillarse los ojos con sombras metalizadas y que no se corran

Las sombras y delineadores metalizados serán tendencia en la temporada primavera-verano 2025. A continuación te enseñamos a aplicarlos correctamente

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Las sombras y delineados metalizados serán tendencia 

Esta temporada primavera-verano 2025 serán tendencias de maquillaje las sombras de ojos metalizadas, las cuales deben ser manipuladas con cuidado, ya que es posible que se corran y quedemos con brillo en toda la cara.

En la siguiente nota te enseñaremos algunos trucos básicos de maquillaje para usar sombras metalizadas y que las mismas queden intactas y pigmentadas todo el día.

¿Cómo maquillarse correctamente con las sombras metalizadas?

El primer paso es limpiar la piel. En caso de tener piel seca, lo mejor es optar por jabón o por una leche de limpieza; por otro lado, las pieles grasas deben elegir geles de limpieza, los cuales ayudan a remover la grasitud y la suciedad del cutis.

Maquillaje metalizado
La sombra de ojos metalizada debe aplicarse de a poco y de a toquecitos.

El siguiente paso es preparar el párpado, y para ello es esencial aplicar la sombra de ojos metalizada con los dedos o con una brocha plana y tupida. Te aconsejamos ir aplicando el producto de a poco y de a toquecitos, ya que de esta manera no quedarán residuos del producto en el resto del rostro.

Luego podrás arquear y maquillar las pestañas, y finalizar el resto del maquillaje. Se recomienda elegir un labial nude o un gloss, ya que de esta manera la atención estará puesta en la mirada, y no en el resto del rostro.

En caso de no querer maquillar todo el párpado, otra opción válida y rápida de realizar es elegir delineadores. La marca de maquillaje AVON cuenta con una línea de delineadores de ojos en gel con colores metalizados (línea Power Stay), los cuales ayudan a conseguir un trazado preciso en el ojo, y además no se corren.

Embed - Estos son los nuevos #delineadores en gel de #PowerStay a prueba de todo por 24 horas. #Avon #AvonArgentina #Makeup #eyeliner

Estos delineadores de ojos en gel duran intactos por 24 horas, y además puede difuminarse con una brocha o con los dedos, y de esta manera se puede conseguir un acabado más sencillo para usar durante el día.

AVON fue la marca de maquillaje oficial del BAFWEEK, y Guadalupe Barreto, Key Makeup Artist de la marca para el evento, aseguró que estos delineadores en gel metalizados son la mejor opción para poder jugar con el maquillaje sin perder naturalidad ni identidad.

*Diario UNO no mantiene relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.

