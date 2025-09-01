La intención de este maquillaje consiste en realzar los rasgos naturales con productos que lo acompañen y potencien logrando un acabado sutil y sofisticado. Por ejemplo, dos puntos claves de este maquillaje está en definir la mirada y peinar las cejas.

Peinar las cejas Peinar las cejas es un punto clave del maquillaje Soft Glam.

Los productos a usar en esta tendencia de maquillaje son:

Máscara de pestañas

Gel de cejas

Tinta de labios

El primer paso será lavar bien la piel. Te aconsejamos hacerlo con jabón o leche de limpieza, si tu piel es seca, o con un gel de limpieza, si tu piel es grasa.

Una vez que tengas la piel limpia, el siguiente paso será hidratarla. Puedes hacerlo con crema o con sérum. Luego tendrás que arquear tus pestañas y aplicar máscara. Te aconsejamos tomarte todo el tiempo que necesites al momento de aplicar la máscara de pestañas, ya que en el maquillaje Soft Glam las mismas no deben quedar con grumos.

El siguiente paso será peinar las cejas. Puedes ayudarte con un gel para cejas, el cual las dejará prolijas e intactas por mucho más tiempo.

Tinta labios Las tintas para labios pueden usarse en las mejillas y como sombra de ojos.

El último paso será aplicar la tinta de labios, la cual puede ser empleada no solo como labial, sino también como rubor y hasta como sombra de ojos. Te aconsejamos aplicarla en pocas cantidades e ir difuminando para conseguir un acabado más natural y femenino.