Cómo engrosar los labios de forma natural usando una hebilla para el pelo

Estos accesorios son usados para sostener peinados, pero también puedes usarlos para engrosar los labios de manera natural

Paula Alonso
Esta técnica es realizada por actrices de Hollywood como Anne Hathaway. 

Muchas mujeres buscan conseguir unos labios más voluminosos y gruesos y terminan recurriendo a prácticas poco confiables como el bótox y productos de belleza que prometen estos resultados en poco tiempo, como ocurre con los famosos labiales plumping.

En la siguiente nota te proponemos conseguir un efecto engrosador en los labios usando una hebilla para el pelo, también conocida como bobby pins.

¿Cómo engrosar los labios usando hebillas para el pelo?

El primer paso será exfoliar los labios, ya sea con un producto comprado o realizando una mezcla de vaselina y azúcar. Te aconsejamos realizar la exfoliación con cuidado, ya que si lo haces con fuerza, podrás lastimar la piel de los labios. Una vez que los labios estén bien exfoliados, aplica manteca de cacao o algún bálsamo que los hidrate.

Labios gruesos
Se puede engrosar la apariencia de los labios usando unos bobby pins o hebillas para el pelo.

El siguiente paso será tomar una hebilla para el pelo o bobby pins y comenzar a golpear los labios con uno de los extremos de este accesorio (el que tiene las bolitas). Este sencillo truco es usado por muchas celebridades de Hollywood, como la actriz Anne Hathaway.

Estos pequeños golpecitos tienen como objetivos activar la circulación sanguínea en los labios, por lo que los mismos aumentarán su tamaño. A continuación, podrás maquillar tus labios como más te guste.

Te aconsejamos perfilar los labios con un delineador, y si lo deseas puedes salirte un poco de la línea natural de tus labios para que se vean más grandes. Luego, aplica el color, y finaliza con una capa de gloss para darle más brillo y volumen a los labios.

Bobby pins labios
Unos simples golpecitos en los labios con una hebilla para el pelo servirán para engrosarlos.

¿Qué es un labial con efecto plumping?

Los labiales con efecto plumping, también conocidos simplemente como labiales voluminizadores, provocan una mínima reacción alérgica que produce una irritación controlada y una estimulación del riego sanguíneo en los labios, lo que genera un aumento temporal de su volumen.

