El dirigente hizo hincapié en que no se trato de un error su contratación, poniendo en valor la figura del DT: "Traerlo aquí fue un gran éxito. Separarse de alguien que es ante todo un amigo fue duro".

"No es un problema ser eliminado por el Benfica, pero es inaceptable ser eliminado de esta manera. Esto a mí me daba la sensación que continuaba el fútbol del año pasado. Nos separamos porque creemos que partir de este punto, este equipo debe jugar mejor", explicó el presidente.

"Cuando trajimos al míster, sabíamos que se iba a jugar con peso en la defensa. Pero hacia finales de la temporada dijimos que había que jugar con más presión. Conseguir 99 puntos con 99 goles está en nuestra genética", continuó manifestando el dirigente del Fenerbahçe .

El presidente del club turco está en búsqueda del próximo técnico y dejó en claro que no quiere entrenadores portugueses: "Si nuestro nuevo técnico fuera local, sería Ismail (Kartal), pero como tenemos muchos jugadores europeos, continúa la búsqueda de un experimentado entrenador extranjero".

"Hay muy buenos entrenadores portugueses, pero nuestra comunidad ya no quiere saber nada de nombres portugueses. Por eso nos hemos orientado a la escuela alemana", finalizó el dirigente.

Zanetti - Mourinho2 El técnico portugués ganó todo en el Inter.

¿Cuánto acumuló Mourinho a través de indemnizaciones?

Chelsea: 30.5 millones de euros divididos en dos ciclos (20,9 millones de euros + 9,6 millones de euros)

Real Madrid: 19.7 millones de euros.

Manchester United: 22 millones de euros.

Tottenham: 17.4 millones de euros.

Roma: 3.5 millones de euros.

Fenerbahçe : 15 millones de euros.

En total, el entrenador portugués ha acumulado 108.1 millones de euros en indemnizaciones.