¡Es un escándalo!

José Mourinho cayó con el Fenerbahçe frente al Benfica en los partidos clasificatorios a la Champions League y desde el club turco se les acabó la paciencia: lo echaron. No obstante, no todas son malas noticias para el técnico portugués ya que recibirá un jugoso cheque en carácter de indemnización.

Es que cada vez que un club decide despedir a su técnico debe pagarle teniendo en cuenta cuánto tiempo le quedaba de contrato, entre otros ítems que dependen del arreglo económico que tenga el entrenador con la dirigencia.

José Mourinho
El técnico multicampeón ha acumulado una gran cifra por indemnizaciones.

Afuera del Fenerbahçe: los millones que José Mourinho ha ganado tras ser despedido de sus equipos

Es así que tras ser echado del Fenerbahçe el entrenador va a recibir 15 millones de euros en forma de compensación por dejarlo sin trabajo, además de los que ganó siendo DT del equipo turco. Las ganancias se suman a una lista de despidos donde también recibió grandes cheques por no finalizar el contrato en tiempo y forma.

José Mourinho puede jactarse de tener un currículum admirable ya que ha estado al mando de grandes equipos como el Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma; sin embargo, no en todos terminó su vínculo laboral de la mejor manera.

De esta forma el conjunto turco se transformó en el sexto club en decidir dejar de contar con los servicios del portugués, antes que ellos lo había hecho el Chelsea (en dos oportunidades), Real Madrid, Tottenham y Roma.

Con su último cese de actividades Mourinho acumuló más de 100 millones de euros por esa vía.

¿Cuánto acumuló Mourinho a través de indemnizaciones?

  • Chelsea: 30.5 millones de euros divididos en dos ciclos (20,9 millones de euros + 9,6 millones de euros)
  • Real Madrid: 19.7 millones de euros.
  • Manchester United: 22 millones de euros.
  • Tottenham: 17.4 millones de euros.
  • Roma: 3.5 millones de euros.
  • Fenerbahce: 15 millones de euros.

En total, el entrenador portugués ha acumulado 108.1 millones de euros en indemnizaciones.

José Mourinho - Campeón Inter
José Mourinho logró la triple corona con el Inter.

La lista completa de los trofeos de José Mourinho

Porto:

  • 1 Champions League.
  • 1 Europa League.
  • 2 Primeira Liga.
  • 1 Copa de Portugal.
  • 1 Supercopa de Portugal.

Chelsea:

  • 3 Premier League.
  • 3 Copas de la Liga.
  • 1 FA Cup.
  • 1 Community Shield.

Inter de Milán:

  • 2 Serie A.
  • 1 Coppa Italia.
  • 1 Supercoppa Italia.
  • 1 Champions League.

Real Madrid:

  • 1 Liga.
  • 1 Copa del Rey.
  • 1 Supercopa de España.

Manchester United:

  • 1 Copa de la Liga.
  • 1 Community Shield.
  • 1 Europa League.

AS Roma:

  • 1 UEFA Conference League.

