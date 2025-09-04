Afuera del Fenerbahçe: los millones que José Mourinho ha ganado tras ser despedido de sus equipos

José Mourinho puede jactarse de tener un currículum admirable ya que ha estado al mando de grandes equipos como el Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma; sin embargo, no en todos terminó su vínculo laboral de la mejor manera.

De esta forma el conjunto turco se transformó en el sexto club en decidir dejar de contar con los servicios del portugués, antes que ellos lo había hecho el Chelsea (en dos oportunidades), Real Madrid, Tottenham y Roma.

Con su último cese de actividades Mourinho acumuló más de 100 millones de euros por esa vía.

¿Cuánto acumuló Mourinho a través de indemnizaciones?

Chelsea: 30.5 millones de euros divididos en dos ciclos (20,9 millones de euros + 9,6 millones de euros)

Real Madrid: 19.7 millones de euros.

Manchester United: 22 millones de euros.

Tottenham: 17.4 millones de euros.

Roma: 3.5 millones de euros.

Fenerbahce: 15 millones de euros.

En total, el entrenador portugués ha acumulado 108.1 millones de euros en indemnizaciones.

José Mourinho - Campeón Inter José Mourinho logró la triple corona con el Inter.

La lista completa de los trofeos de José Mourinho

Porto:

1 Champions League.

1 Europa League.

2 Primeira Liga.

1 Copa de Portugal.

1 Supercopa de Portugal.

Chelsea:

3 Premier League.

3 Copas de la Liga.

1 FA Cup.

1 Community Shield.

Inter de Milán:

2 Serie A.

1 Coppa Italia.

1 Supercoppa Italia.

1 Champions League.

Real Madrid:

1 Liga.

1 Copa del Rey.

1 Supercopa de España.

Manchester United:

1 Copa de la Liga.

1 Community Shield.

1 Europa League.

AS Roma: