Lionel Scaloni confirmó el final de Lionel Messi por Eliminatorias y resaltó la "conexión" entre la Selección argentina y la gente

El entrenador, además, destacó el vínculo entre esta Selección y la gente, y aseguró: "Siempre el equipo está, en cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha".

lionel messi gol El gol de Lionel Messi, el primero, ante Venezuela. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

La novedad sobre Lionel Messi y su perspectiva sobre los jugadores más jóvenes del plantel

En el Monumental efectivamente fue el último encuentro de todos por Eliminatorias ya que Lionel Scaloni confirmó que Messi no viajará a Ecuador para la ventana final del clasificatorio. "Leo no va a viajar a Ecuador. Terminó cansado, no salió por la emotividad que tuvo este partido". De esta manera, el capitán de la Selección argentina regresará a Miami para enfrentar la última etapa de la MLS y luego descansar para encontrarse en óptimas condiciones de cara al futuro, recordando que salió de una dolencia muscular que lo aquejó hasta hace algunas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963874743192305884&partner=&hide_thread=false "NO VA A VIAJAR A ECUADOR LEO. HA TERMINADO CANSADO, NO SALIÓ POR LA EMOTIVIDAD DEL PARTIDO". Scaloni habló luego del triunfo de Argentina ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas y confirmó la ausencia del GOAT el próximo martes.pic.twitter.com/jfe9M8nyQd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Por otra parte Lionel Scaloni se refirió a la actuación de los jugadores más jóvenes del plantel, como Franco Mastantuono o Nico Paz, y señaló: "Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo". En ese sentido, el entrenador de la Selección argentina puntualizó: "Mastantuono, por ejemplo, tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera. Va a ser un jugador excepcional".