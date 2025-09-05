Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Scaloni confirmó el final de Lionel Messi por Eliminatorias y resaltó la "conexión" entre la Selección argentina y la gente

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre el encuentro final de Lionel Messi por Eliminatorias con la camiseta de la Selección argentina.

Por Carolina Quiroga
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, satisfecho, en la noche final de Messi en Argentina por Eliminatorias. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

La noche de Lionel Messi, la última en Argentina por Eliminatorias, fue soñada. Como el final más maravilloso de una película que tuvo una trama -por momentos- complicada, el 10 abrazó su final y dijo adiós a una etapa junto al cariño tan merecido de su gente. Además, con la satisfacción de haber ganado absolutamente todo.

Para Lionel Scaloni, la goleada a Venezuela y la conexión con el público en la despedida de Lionel Messi por Eliminatorias fueron los aspectos más destacados en la conferencia de prensa que brindó post victoria en el Monumental.

lionel scaloni argentina
Lionel Scaloni en la noche del 10 en el Monumental, en el encuentro de la Selecci&oacute;n argentina vs Venezuela. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/UNO.

Lionel Scaloni en la noche del 10 en el Monumental, en el encuentro de la Selección argentina vs Venezuela. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

"Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo", señaló Scaloni sobre sus dirigidos en el período clasificatorio a la cita mundialista. "Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Estamos felices de estar acá. No soy mucho de mirar lo que se consiguió, siempre hay que mirar para adelante", completó.

El entrenador, además, destacó el vínculo entre esta Selección y la gente, y aseguró: "Siempre el equipo está, en cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha".

lionel messi gol
El gol de Lionel Messi, el primero, ante Venezuela. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os/UNO.

El gol de Lionel Messi, el primero, ante Venezuela. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

La novedad sobre Lionel Messi y su perspectiva sobre los jugadores más jóvenes del plantel

En el Monumental efectivamente fue el último encuentro de todos por Eliminatorias ya que Lionel Scaloni confirmó que Messi no viajará a Ecuador para la ventana final del clasificatorio. "Leo no va a viajar a Ecuador. Terminó cansado, no salió por la emotividad que tuvo este partido". De esta manera, el capitán de la Selección argentina regresará a Miami para enfrentar la última etapa de la MLS y luego descansar para encontrarse en óptimas condiciones de cara al futuro, recordando que salió de una dolencia muscular que lo aquejó hasta hace algunas semanas.

Por otra parte Lionel Scaloni se refirió a la actuación de los jugadores más jóvenes del plantel, como Franco Mastantuono o Nico Paz, y señaló: "Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo". En ese sentido, el entrenador de la Selección argentina puntualizó: "Mastantuono, por ejemplo, tiene 18 años y hoy creo que hizo un muy buen partido y que podría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera. Va a ser un jugador excepcional".

