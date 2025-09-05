Todo lo que tienes que saber si vas a viajar a Río de Janeiro en Año Nuevo

mujeres disfrutando año nuevo en rio de janeiro Mujeres disfrutando de la Revéillon de Rio de Janeiro. Imagen: Pixabay.

Claves para viajar a Río de Janeiro en Año Nuevo

Es importante reservar el alojamiento con tiempo, ya que los hoteles y departamentos en zonas aledañas al evento, Copacabana, Ipanema y Leblon, se agotan rápidamente. Muchos hoteles, bares y restaurantes suelen organizar eventos con cenas y vistas privilegiadas de la fiesta principal en la playa. Lo ideal es reservar con varios meses de anticipación para asegurar una buena ubicación.

El gobierno local siempre recomienda el transporte público como forma de moverse en Río de Janeiro, especialmente en esta fecha. El metro suele ser la mejor opción, ya que muchas calles se cierran al tráfico. Compra tu billete con anticipación y evita llevar auto propio, o contrata un servicio de traslado.

Rio de janeiro en año nuevo Millones de personas van a disfrutar de la fiesta en Año Nuevo. Imagen: Redacción Diario Uno.

Es importante llegar temprano a la playa, ya que el 31 de diciembre se llena de personas. Si quieres un buen lugar para ver los fuegos artificiales, conviene llegar antes de las 18 horas. Por otro lado, es importante ser cuidadoso con las pertenencias y llevar lo mínimo. Efectivo, documento y celular en una bolsa segura, una riñonera o cartera pequeña.

Es tradición en Brasil vestirse de blanco como símbolo de paz y prosperidad para recibir el Año Nuevo. Río de Janeiro para esta fecha puede convertirse en una experiencia inolvidable. Con organización y estos consejos, tu viaje será mucho más seguro y especial.