dni argetnina apellido.jpg Para ingresar a Brasil hay que presentar el DNI o pasaporte. Imagen: archivo

Cabe destacar que para viajar desde Argentina a cualquier región de Brasil, no es obligatorio tener pasaporte argentino. Esto se debe a que ambos países forman parte del famoso bloque MERCOSUR, un acuerdo destinado a fortalecer la integración entre los países de la región.

Si viaja un menor de 18 años, además del documento de viaje habilitado, los menores necesitan autorización de acuerdo con distintas consideraciones:

Si el menor de 18 años viaja con ambos padres, estos deben acreditar el vínculo presentando: Libreta Civil de Familia, o Partida de Nacimiento, o Certificado de Nacimiento, o DNI del menor de 18, en el que consten los datos filiatorios de los padres.

Si el menor viaja con uno solo de sus padres, este, además de demostrar el vínculo con alguno de los documentos citados, debe acompañar la autorización del padre/madre ausente.

Si el o la menor es hijo o hija de menores de 18 años, necesita la autorización de los padres y el permiso de uno de sus abuelos.

Tarjeta de Registro Migratorio

La tarjeta de registro migratorio o "cartão de entrada/saída", es un requisito obligatorio para ingresar a Brasil. Este documento se completa en los puntos de entrada al país y hay que conservarlo durante la estadía, ya que será solicitado al momento de salida. Si se ingresa por tierra, se puede completar de forma online antes de cruzar la frontera. Por ingreso aéreo, el trámite se realiza en el aeropuerto de llegada al país.

aeropuerto en Brasil La tarjeta de registro migratorio se puede completar en el aeropuerto. Imagen: Freepik

¿Hay que vacunarse para ingresar a Brasil?

Aunque no es un requisito obligatorio para ingresar a Brasil, se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de viajar, especialmente si tienes planeado visitar áreas rurales o selváticas. Estas zonas incluyen estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.