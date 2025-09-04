La Selección argentina, con doblete de Messi, goleó a Venezuela en el Monumental

Ese dominio rindió sus frutos a los 39' cuando Julián Álvarez, generoso, habilitó a Messi quien definió con una sutileza por encima del arquero y dos defensores.
En la segunda parte, con la ventaja, el dominio argentino se hizo más ostensible y con buen aporte de los laterales hubo más llegadas claras, pero faltó algo de precisión en la definición.
mastantuono 2
Mastantuono mostró su calidad desde el arranque.
Foto: Nicolás Ríos/UNO
El primer cambio fue el ingreso de Nico González por Mastantuono, de buen partido, y luego Scaloni mandó a la cancha a Exequiel Palacios y también a Lautaro Martínez buscando el gol que sentenciara el resultado. Y así fue.
El Toro apareció en el área y de palomita definió un preciso centro atrás de González (tuvo un mano a mano clarísimo unos minutos antes) para establecer el 2 a 0.
Ya con la victoria asegurada, y antes de que ingresen Nico Paz y Giuliano Simeone, llegó el tercero y lo hizo Messi tras un centro atrás de Thiago Almada.
En el final pudo haberse estirado la diferencia, pero el tercero de Messi fue invalidado y solo hubo tiempo para otro festejo y una ovación para el capitán que nació desde las tribunas y se prolongó a sus compañeros.