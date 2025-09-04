La Selección argentina, con doblete de Messi, goleó a Venezuela en el Monumental

Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
La Selección argentina goleó a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido oficial de Lionel Messi como local vistiendo la camiseta Albiceleste.

Por UNO
La Selección argentina goleó 3 a 0 a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido oficial de Messi como local vistiendo la camiseta Albiceleste.

Franco Mastantuono fue titular en el estadio Monumental donde el propio Messi abrió el marcador a los 39, Lautaro Martínez aumentó a los 30' del complemento y otra vez Messi hizo el tercero a los 35'.

Messi marcó una vez más la diferencia para la Selección argentina.

Messi marcó una vez más la diferencia para la Selección argentina.

En un primer tiempo que fue de menor a mayor en intensidad, la Selección argentina tuvo el protagonismo y poco a poco fue encontrando los espacios para llegar con peligro al área rival.

Ese dominio rindió sus frutos a los 39' cuando Julián Álvarez, generoso, habilitó a Messi quien definió con una sutileza por encima del arquero y dos defensores.

En la segunda parte, con la ventaja, el dominio argentino se hizo más ostensible y con buen aporte de los laterales hubo más llegadas claras, pero faltó algo de precisión en la definición.

Mastantuono mostró su calidad desde el arranque.

Mastantuono mostró su calidad desde el arranque.

El primer cambio fue el ingreso de Nico González por Mastantuono, de buen partido, y luego Scaloni mandó a la cancha a Exequiel Palacios y también a Lautaro Martínez buscando el gol que sentenciara el resultado. Y así fue.

El Toro apareció en el área y de palomita definió un preciso centro atrás de González (tuvo un mano a mano clarísimo unos minutos antes) para establecer el 2 a 0.

Ya con la victoria asegurada, y antes de que ingresen Nico Paz y Giuliano Simeone, llegó el tercero y lo hizo Messi tras un centro atrás de Thiago Almada.

En el final pudo haberse estirado la diferencia, pero el tercero de Messi fue invalidado y solo hubo tiempo para otro festejo y una ovación para el capitán que nació desde las tribunas y se prolongó a sus compañeros.

